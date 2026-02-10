Fire in Furniture factory: Video: फर्नीचर शोरूम में धमाका… भीषण आगजनी में 8 दुकानें जलकर खाक, इलाके में मची अफरा-तफरी

आग सबसे पहले फर्नीचर दुकान में लगी और फिर तेजी से पास की ऑटो पार्ट्स समेत अन्य दुकानों तक फैल गई। दुकानों में रखा फर्नीचर, अलमारी और ऑटो पार्ट्स सहित लाखों से अधिक रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, इस घटना में करीब आठ दुकानें पूरी तरह जल गईं, जिससे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।