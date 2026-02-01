Bhojpuri singer Manoj Tiwari: Video: मैनपाट में भोजपुरी गायक मनोज तिवारी हुए हैरान, कहा- पहली बार सुना कि ‘इहां पानी नीचे से ऊपर जा ता, न्यूट्रल गाड़ी ऊपर खिंचा ता’

अंबिकापुर। तीन दिवसीय मैनपाट महोत्सव का शुक्रवार को सीएम विष्णु देव साय ने शुभारंभ किया। महोत्सव में शामिल होने दिल्ली के सांसद व भोजपुरी गायक मनोज तिवारी (Bhojpuri singer Manoj Tiwari) भी पहुंचे थे। मैनपाट पहुंचने के बाद वे हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार सुना कि यहां एक ऐसी जगह है जहां पानी उल्टी दिशा में बहती है और न्यूट्रल गाड़ी को छोडऩे पर खुद चढ़ान की ओर चढ़ती है। उन्होंने ठेठ भोजपुरी भाषा में पत्रकारों से संवाद किया।