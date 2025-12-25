Collector vehicle overtake: कलेक्टर की गाड़ी को बार-बार ओवरटेक कर रहा था रेत लोड मिनी ट्रक, IAS बोले- पकड़ो इसको

Illegal truck seized (Photo- Patrika)
बिश्रामपुर। अंबिकापुर-मनेंद्रगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 पर गुरुवार की दोपहर रेत लोड मिनी ट्रक का चालक सूरजपुर कलेक्टर के वाहन को बार-बार ओवरटेक (Collector vehicle overtake) कर रहा था। यह देख कलेक्टर एस. जयवर्धन ने पीछा कर अजबनगर के पास मिनी ट्रक को रुकवाया और माइनिंग तथा पुलिस टीम को कार्रवाई करने कहा। जांच में यह बात सामने आई रेत अवैध था तथा ड्राइवर के पास कोई वैध लाइसेंस भी नहीं था। जयनगर पुलिस रेत लोड वाहन को थाने ले गई। आगे की कार्रवाई जारी है।
मिनी ट्रक सीजी 15 ई एच-1768 का चालक सूरजुपर जिले के पार्वतीपुर निवासी अमन तिर्की गुरुवार की दोपहर जयनगर कांसापारा रेत घाट से अवैध रूप से रेत लोड कर अंबिकापुर (Collector vehicle overtake) जा रहा था। इस दौरान सूरजपुर कलेक्टर भी अंबिकापुर की ओर जा रहे थे।
राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 पर मिनी ट्रक चालक द्वारा कलेक्टर के वाहन को बार-बार ओवरटेक किया जा रहा था। कलेक्टर ने जब यह देखा तो उन्होंने मिनी ट्रक का पीछा (Collector vehicle overtake) कर उसे ग्राम पंचायत अजबनगर में रुकवाया।
इसके बाद माइनिंग विभाग की टीम व जयनगर पुलिस को मौके पर बुलाकर रेत लोड वाहन के कागजात जांच करने के निर्देश दिए। कलेक्टर (Collector vehicle overtake) के निर्देश पर मौके पर पहुंची माइनिंग अमले ने पाया कि उक्त वाहन में लोड रेत बिना उचित कागजात के परिवहन कराया जा रहा था।
माइनिंग अधिकारियों ने बताया कि वाहन में 5 घन मीटर अवैध रेत लोड था। वहीं पुलिस और यातायात की टीम का कहना है कि वाहन चालक अमन तिर्की के पास वैध लाइसेंस (Collector vehicle overtake) भी नहीं था, जिसके बाद उक्त वाहन को जब्त कर जयनगर थाना परिसर में खड़ा कराया गया है।
ज्ञात हो कि माइनिंग अमले (Collector vehicle overtake) की निरंकुश कार्यप्रणाली से जिले में अवैध रेत खनन का कारोबार जमकर चल रहा है। सूरजपुर जिले के नदी नालों से रेत निकालकर माफिया अंबिकापुर सहित सीमावर्ती जिलों और राज्यों में धड़ल्ले से खपा रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
सुरजपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग