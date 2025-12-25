Collector vehicle overtake: कलेक्टर की गाड़ी को बार-बार ओवरटेक कर रहा था रेत लोड मिनी ट्रक, IAS बोले- पकड़ो इसको

बिश्रामपुर। अंबिकापुर-मनेंद्रगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 पर गुरुवार की दोपहर रेत लोड मिनी ट्रक का चालक सूरजपुर कलेक्टर के वाहन को बार-बार ओवरटेक (Collector vehicle overtake) कर रहा था। यह देख कलेक्टर एस. जयवर्धन ने पीछा कर अजबनगर के पास मिनी ट्रक को रुकवाया और माइनिंग तथा पुलिस टीम को कार्रवाई करने कहा। जांच में यह बात सामने आई रेत अवैध था तथा ड्राइवर के पास कोई वैध लाइसेंस भी नहीं था। जयनगर पुलिस रेत लोड वाहन को थाने ले गई। आगे की कार्रवाई जारी है।