Collector caught illegal paddy: कलेक्टर ने घने जंगल में 3 किमी तक पीछा कर पकड़ा 140 बोरा अवैध धान, कही ये बातें

बलरामपुर। धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर राजेंद्र कटारा द्वारा जिले की अंतरराज्यीय सीमाओं पर सतत् निगरानी रखी जा रही है और निरीक्षण भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर ने शुक्रवार देर शाम विकासखंड रामचंद्रपुर अंतर्गत अंतरराज्यीय सीमा तालकेश्वरपुर के घने जंगल में लगभग 3 किलोमीटर पीछा कर अवैध धान (Collector caught illegal paddy) परिवहन कर रहे 2 पिकअप वाहन को पकड़ा।