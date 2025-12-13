13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika Logo

बलरामपुर

Collector caught illegal paddy: कलेक्टर ने घने जंगल में 3 किमी तक पीछा कर पकड़ा 140 बोरा अवैध धान, कही ये बातें

Collector caught illegal paddy: जिले की अंतरराज्यीय सीमाओं पर लगातार पहुंच रहे कलेक्टर, अवैध धान से भरा दो पिकअप सहित 140 बोरी अवैध धान जब्त

Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 13, 2025

Collector caught illegal paddy (Photo- Patrika)

बलरामपुर। धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर राजेंद्र कटारा द्वारा जिले की अंतरराज्यीय सीमाओं पर सतत् निगरानी रखी जा रही है और निरीक्षण भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर ने शुक्रवार देर शाम विकासखंड रामचंद्रपुर अंतर्गत अंतरराज्यीय सीमा तालकेश्वरपुर के घने जंगल में लगभग 3 किलोमीटर पीछा कर अवैध धान (Collector caught illegal paddy) परिवहन कर रहे 2 पिकअप वाहन को पकड़ा।

कलेक्टर (Collector caught illegal paddy) ने शुक्रवार की शाम संदिग्ध रूप से 2 पिकअप वाहन को देखा तो उन्होंने अपने वाहन से पीछा किया। करीब 3 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद उनकी पकड़ में पिकअप आए। पिकअप को रुकवाकर उन्होंने जांच की तो उनमें 140 बोरा धान पाया गया।

उक्त धान को खरीदी केंद्रों में खपाने के लिए ले जाया जा रहा था। कलेक्टर (Collector caught illegal paddy) ने अवैध धान एवं वाहनों को थाना प्रभारी सनावल के सुपुर्द करवाया। इस दौरान तहसीलदार, नायब तहसीलदार राजस्व की टीम मौजूद रही।

Collector caught illegal paddy: कलेक्टर बोले- …नहीं करेंगे बर्दाश्त

कलेक्टर कटारा (Collector caught illegal paddy) ने कहा कि जिले में धान खरीदी व्यवस्था को प्रभावित करने वाले अवैध परिवहन, भंडारण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले की अंतरराज्यीय सीमा क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाएं और 24 घंटे सक्रिय निगरानी रखते हुए अवैध धान परिवहन पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

Published on:

13 Dec 2025 08:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Collector caught illegal paddy: कलेक्टर ने घने जंगल में 3 किमी तक पीछा कर पकड़ा 140 बोरा अवैध धान, कही ये बातें

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

Patrika Site Logo

