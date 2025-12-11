Girl’s student unconscious: परीक्षा के दौरान 11 छात्राएं अचानक स्कूल में गिरकर हुईं बेहोश, 8 अस्पताल में भर्ती, सामने आई ये वजह

वाड्रफनगर। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल में परीक्षा के बाद निकलीं 11 छात्राएं अचानक गिरकर बेहोश हो गईं। इनमें से 8 छात्राओं (Girl's student unconscious) की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन्हें वाड्रफनगर सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जांच में छात्राओं के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। उन्हें रातभर डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है।