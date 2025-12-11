11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

बलरामपुर

Girl’s student unconscious: परीक्षा के दौरान 11 छात्राएं अचानक स्कूल में गिरकर हुईं बेहोश, 8 अस्पताल में भर्ती, सामने आई ये वजह

Girl's student unconscious: छात्राओं को वाड्रफनगर सिविल हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती, बीएमओ का कहना- प्राथमिक उपचार के बाद सभी छात्राओं की स्थिति खतरे से बाहर

2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 11, 2025

Girls student unconscious

Girl student hospitalized (Photo- Patrika)

वाड्रफनगर। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल में परीक्षा के बाद निकलीं 11 छात्राएं अचानक गिरकर बेहोश हो गईं। इनमें से 8 छात्राओं (Girl's student unconscious) की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन्हें वाड्रफनगर सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जांच में छात्राओं के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। उन्हें रातभर डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है।

वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल मनबासा में इन दिनों परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। गुरुवार को हाईस्कूल की छात्राओं ने परीक्षा दी। परीक्षा के बाद अचानक 11 छात्राएं चक्कर (Girl's student unconscious) खाकर स्कूल परिसर में ही जमीन पर गिर पड़ीं और बेहोश हो गईं।

इसके बाद आनन-फानन में शिक्षकों व ग्रामीणों द्वारा उन्हें वाड्रफनगर अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया। इनमें से 8 छात्राओं की हालत (Girl's student unconscious) गंभीर बताई जा रही है। हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद देर शाम को उनकी हालत में सुधार की बात कही जा रही है। फिलहाल भर्ती सभी छात्राओं को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। छात्राओं की उम्र 14-16 वर्ष के बीच बताई जा रही है।

Girl's student unconscious: अस्पताल पहुंचे बीईओ

घटना (Girl's student unconscious) की सूचना मिलते ही बीईओ भी अस्पताल पहुंचे। उनका कहना है कि प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति सामान्य बताई जा रही है। जरूरत पडऩे पर इन्हें अंबिकापुर रेफर किया जाएगा।

बीएमओ बोले- हीमोग्लोबिन की कमी

इस मामले में वाड्रफनगर बीएमओ डॉ. हेमंत दीक्षित का कहना है कि 8 छात्राओं को स्कूल से लाकर भर्ती कराया गया है। जांच में छात्राओं में हीमोग्लोबिन की कमी (Girl's student unconscious) पाई गई है। इसी वजह से एग्जाम के दौरान उन्हें चक्कर आ गया था। सभी को रातभर डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। सभी की हालत खतरे से बाहर है।

