Teacher suspended: शिक्षक पढ़ा रहा था नोस, आई, इयर व संडे-मंडे की गलत स्पेलिंग, DEO ने किया सस्पेंड

बलरामपुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत ग्राम कोगवार स्थित प्राइमरी स्कूल का शिक्षक छात्र-छात्राओं को गलत स्पेलिंग (Teacher suspended) पढ़ा रहा था। शिक्षक ने बोर्ड पर नोस, आई, इयर, संडे से सटरडे, जनवरी से दिसंबर तथा फादर-मदर व ब्रदर-सिस्टर तक की स्पेलिंग गलत लिखी थी। इसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला सामने आते ही जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड कर दिया।