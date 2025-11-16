Teacher suspended: शिक्षक पढ़ा रहा था नोस, आई, इयर व संडे-मंडे की गलत स्पेलिंग, DEO ने किया सस्पेंड

Teacher is writing spelling on board (Photo- Patrika)
बलरामपुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत ग्राम कोगवार स्थित प्राइमरी स्कूल का शिक्षक छात्र-छात्राओं को गलत स्पेलिंग (Teacher suspended) पढ़ा रहा था। शिक्षक ने बोर्ड पर नोस, आई, इयर, संडे से सटरडे, जनवरी से दिसंबर तथा फादर-मदर व ब्रदर-सिस्टर तक की स्पेलिंग गलत लिखी थी। इसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला सामने आते ही जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड कर दिया।
वाड्रफनगर विकासखंड के ग्राम कोगवार मचानडांड़ प्राइमरी स्कूल में पदस्थ शिक्षक एलबी प्रवीण टोप्पो ने बोर्ड पर गलत स्पेलिंग लिखी। उक्त स्पेलिंग को बच्चों की कॉपी में लिखवाकर उसे रटवा रहा था। उसने Nose को Noge , Ear को Eare, Eye को Iey, Mother को Madar, Sunday को Sanday लिखा था। शिक्षक के इस प्रारंभिक ज्ञान (Teacher suspended) को देखकर हर कोई हैरान रह गया।
बताया जा रहा है कि उक्त स्कूल में 2 शिक्षक पदस्थ हैं। एक शिक्षक (Teacher suspended) नशे में अक्सर स्कूल आता है, जबकि दूसरा बच्चों को गलत स्पेलिंग बताता है। अभिभावकों का कहना है कि इसकी शिकायत उन्होंने पहले भी की थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया।
इस बार शिक्षक प्रवीण टोप्पो का गलत स्पेलिंग लिखकर बच्चों को रटवाने का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हरकत में आए और उसके खिलाफ कार्रवाई की।
सहायक शिक्षक प्रवीण टोप्पो शासकीय प्राथमिक शाला मचानडांड़ कोगवार विकासखण्ड वाड्रफनगर के विरूद्ध अध्ययनरत विद्यार्थियों को अंग्रेजी शब्दों का गलत मीनिंग व स्पेलिंग पढ़ाए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसकी प्रारम्भिक जांच हेतु संकुल समन्वयक संकुल केंद्र तुंगवा द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया गया।
इसमें विद्यार्थियों को गलत मीनिंग व स्पेलिंग पढ़ाए (Teacher suspended) जाने की पुष्टि हुई। टोप्पो द्वारा पदीय दायित्व के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई है।
इसके मद्देनजर डीईओ एमआर यादव ने सहायक शिक्षक प्रवीण टोप्पो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में प्रवीण टोप्पो का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रामचन्द्रपुर में निर्धारित किया गया है।
