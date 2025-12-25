CG Suspended News: धान खरीदी 2025–26 में लापरवाही उजागर, प्रशासन ने दिखाई सख्ती, 2 पटवारी निलंबित…

आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान पटवारी बंधन राम का मुख्यालय तहसील कार्यालय कुसमी तथा पटवारी विजय यादव का मुख्यालय तहसील कार्यालय शंकरगढ़ निर्धारित किया गया है। कलेक्टर के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान दोनों पटवारियों को शासन के नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।