16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

बलरामपुर में बड़ा बवाल… एसडीएम-तहसीलदार की कथित पिटाई से एक की मौत, दो घायल

Breaking News: बलरामपुर जिले के कुसमी क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां एसडीएम और तहसीलदार द्वारा कथित रूप से की गई पिटाई में एक व्यक्ति की मौत हो गई....

less than 1 minute read
Google source verification

बलरामपुर

image

Khyati Parihar

Feb 16, 2026

CG News, Breaking news, Patrika Breaking news

Breaking ( Patrika File Photo )

Big Breaking News: बलरामपुर जिले के कुसमी क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां एसडीएम और तहसीलदार द्वारा कथित रूप से की गई पिटाई में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं।

बताया जा रहा है कि बीती रात दोनों अधिकारी अवैध बॉक्साइट खनन की सूचना पर मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों के साथ विवाद की स्थिति बन गई। आरोप है कि रॉड और डंडों से मारपीट की गई, जिससे तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया।

घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों की ओर से फिलहाल इस संबंध में आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

अपडेट जारी…

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

16 Feb 2026 08:48 am

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / बलरामपुर में बड़ा बवाल… एसडीएम-तहसीलदार की कथित पिटाई से एक की मौत, दो घायल

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Murder and hang body: गैरमर्द से संबंध के शक पर 5वीं पत्नी की हत्या, फिर दोस्त के साथ 5 किमी दूर फांसी पर लटकाया, 3 चली गई थीं छोडक़र

Murder and hang body
बलरामपुर

TI death case: करंट से हुई थी टीआई की मौत, आईजी की मौजूदगी में पत्नी को मिला 1 करोड़ रुपए का चेक

TI death case
बलरामपुर

Road accident: तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार 3 युवकों को मारी टक्कर, हिंडाल्को के 1 कर्मचारी की मौत

Road accident
बलरामपुर

Big scam case: तात्कालीन जनपद CEO गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज-बिल लगाकर 30 लाख का किया था गबन, डिप्टी कलेक्टर फरार

Big scam case
बलरामपुर

Attack on Revenue team: तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारियों पर लाठी-डंडे से किया था हमला, 2 घंटे बनाया था बंधक, 15 गिरफ्तार

Attack on Revenue team
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.