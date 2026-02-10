Big scam case: तात्कालीन जनपद CEO गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज-बिल लगाकर 30 लाख का किया था गबन, डिप्टी कलेक्टर फरार

वाड्रफनगर। मिट्टी-मुरुम, एनिकट, सह पुलिया समेत अन्य निर्माण कार्य का फर्जी दस्तावेज व बिल लगाकर 30 लाख रुपए के गबन मामले में बलरामपुर-रामानुजगंज जिला अंतर्गत वाड्रफनगर जनपद के तात्कालीन जनपद सीईओ श्रवण कुमार मरकाम को पुलिस ने गिरफ्तार (Big scam case) कर लिया है। वह अपराध दर्ज होने के बाद 5 साल से फरार चल रहा था। इसी मामले में पुलिस ने पूर्व में वाड्रफनगर जनपद के मनरेगा पीओ व 2 सप्लायरों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जबकि दूसरे तात्कालीन जनपद सीईओ व वर्तमान डिप्टी कलेक्टर अब भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।