Pangolin scales seized: पैंगोलिन की खाल के साथ पंचायत सचिव समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने लॉज में दी थी दबिश

कुसमी। बलरामपुर वनमंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र कुसमी में वन्यजीव अपराध का एक और मामला सामने आया है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एवं वन विभाग की संयुक्त टीम ने मंगलवार शाम करीब 5 बजे कुसमी स्थित एक लॉज में दबिश देकर 2 किलो 900 ग्राम पैंगोलिन की खाल (Pangolin scales seized) बरामद की है। इस कार्रवाई में कुसमी विकासखंड में पदस्थ एक पंचायत सचिव समेत 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया।