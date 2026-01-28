28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

Pangolin scales seized: पैंगोलिन की खाल के साथ पंचायत सचिव समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने लॉज में दी थी दबिश

Pangolin scales seized: वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एवं वन विभाग की संयुक्त टीम मुखबिर की सूचना पर लॉज में मारा छापा, पंचायत सचिव व एक अन्य आरोपी थे साथ

less than 1 minute read
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 28, 2026

Pangolin scales seized

Panchayat Sachiv and other arrested (Photo- Patrika)

कुसमी। बलरामपुर वनमंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र कुसमी में वन्यजीव अपराध का एक और मामला सामने आया है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एवं वन विभाग की संयुक्त टीम ने मंगलवार शाम करीब 5 बजे कुसमी स्थित एक लॉज में दबिश देकर 2 किलो 900 ग्राम पैंगोलिन की खाल (Pangolin scales seized) बरामद की है। इस कार्रवाई में कुसमी विकासखंड में पदस्थ एक पंचायत सचिव समेत 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया।

पकड़े गए आरोपियों में शिवराम उम्र 51 वर्ष निवासी ग्राम जामटोली वर्तमान में विकासखंड कुसमी के ग्राम पंचायत त्रिपुरी में पंचायत सचिव के पद पर पदस्थ है। वहीं दूसरा आरोपी साहिल (Pangolin scales seized) निवासी ग्राम सरईडीह सामरी पाठ है।

वन विभाग ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर बुधवार को उन्हें रामानुजगंज न्यायालय में पेश किया। यहां से दोनों को जेल (Pangolin scales seized) भेज दिया गया। वन विभाग के प्रशिक्षु एसडीओ एवं कुसमी रेंजर मणिकांत वर्मा ने बताया कि विभाग को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी।

सूचना के आधार पर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एवं वन विभाग की संयुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई कर आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा। उन्होंने बताया कि वन्य जीवों के शिकार एवं उनके अंगों के अवैध व्यापार के मामलों में विभाग द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई (Pangolin scales seized) की जा रही है।

Pangolin scales seized: निलंबन की कार्रवाई शुरू

सीईओ जनपद पंचायत कुसमी डॉ. अभिषेक पाण्डेय ने बताया कि वन्यजीव से संबंधित गंभीर अपराध में नाम सामने आते ही संबंधित पंचायत सचिव (Pangolin scales seized) के विरुद्ध निलंबन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही मामले की विभागीय जांच भी शुरू की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Rigorous imprisonment to RI: कोर्ट ने रिश्वतखोर आरआई को दिया 4 वर्ष का कठोर कारावास, महिला से लिए थे 10 हजार
अंबिकापुर
Rigorous imprisonment to RI

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 08:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Pangolin scales seized: पैंगोलिन की खाल के साथ पंचायत सचिव समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने लॉज में दी थी दबिश

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Beaten video viral: बीच सडक़ युवक की बेदम पिटाई, एक ने हाथ मरोड़ा तो 2 लोगों ने बाल पकडक़र मारा, वीडियो वायरल

Beaten video viral
बलरामपुर

Unique news: साथ मरने का बनाया प्लान, पत्नी को तो मार डाला, लेकिन इस वजह से खुद का मरना किया कैंसिल

Unique news
बलरामपुर

Bus accident case: बस हादसे में बलरामपुर के 10 लोगों की हुई थी मौत, एक साथ उठी अर्थी तो रो पड़ा पूरा गांव, नहीं जले चूल्हे

Bus accident case
बलरामपुर

Bus accident update: छत्तीसगढ़-झारखंड बॉर्डर पर बस पलटने से 10 मौतें, आज बलरामपुर लाए जाएंगे शव, 80 से अधिक घायल

Bus accident update
बलरामपुर

Brutal murder: जंगल में मिली बुजुर्ग की गर्दन कटी लाश, बगल में पड़ी थी खून लगी कुल्हाड़ी और चावल के दाने

Brutal murder
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.