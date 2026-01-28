Pangolin scales seized: पैंगोलिन की खाल के साथ पंचायत सचिव समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने लॉज में दी थी दबिश

Panchayat Sachiv and other arrested (Photo- Patrika)
कुसमी। बलरामपुर वनमंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र कुसमी में वन्यजीव अपराध का एक और मामला सामने आया है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एवं वन विभाग की संयुक्त टीम ने मंगलवार शाम करीब 5 बजे कुसमी स्थित एक लॉज में दबिश देकर 2 किलो 900 ग्राम पैंगोलिन की खाल (Pangolin scales seized) बरामद की है। इस कार्रवाई में कुसमी विकासखंड में पदस्थ एक पंचायत सचिव समेत 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया।
पकड़े गए आरोपियों में शिवराम उम्र 51 वर्ष निवासी ग्राम जामटोली वर्तमान में विकासखंड कुसमी के ग्राम पंचायत त्रिपुरी में पंचायत सचिव के पद पर पदस्थ है। वहीं दूसरा आरोपी साहिल (Pangolin scales seized) निवासी ग्राम सरईडीह सामरी पाठ है।
वन विभाग ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर बुधवार को उन्हें रामानुजगंज न्यायालय में पेश किया। यहां से दोनों को जेल (Pangolin scales seized) भेज दिया गया। वन विभाग के प्रशिक्षु एसडीओ एवं कुसमी रेंजर मणिकांत वर्मा ने बताया कि विभाग को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी।
सूचना के आधार पर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एवं वन विभाग की संयुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई कर आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा। उन्होंने बताया कि वन्य जीवों के शिकार एवं उनके अंगों के अवैध व्यापार के मामलों में विभाग द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई (Pangolin scales seized) की जा रही है।
सीईओ जनपद पंचायत कुसमी डॉ. अभिषेक पाण्डेय ने बताया कि वन्यजीव से संबंधित गंभीर अपराध में नाम सामने आते ही संबंधित पंचायत सचिव (Pangolin scales seized) के विरुद्ध निलंबन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही मामले की विभागीय जांच भी शुरू की जाएगी।
