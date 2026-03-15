CG Patwari Transfer: अवैध अफीम खेती के बाद सख्ती, 58 पटवारियों का तबादला, कलेक्टर का बड़ा आदेश…

CG Patwari Transfer: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में अवैध अफीम की खेती के मामलों के सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने राजस्व विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा ने एक साथ 58 पटवारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। प्रशासन के इस फैसले को राजस्व व्यवस्था में कसावट लाने और कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।