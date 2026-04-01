13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

Hit and Run: बाइक सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार, 2 की मौत, 1 घायल

Hit and Run: आधी रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, 1 की मौके पर दूसरे ने अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम, तीसरे का इलाज जारी

2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Apr 13, 2026

Hit and run

Relatives in hospital (PHoto- Patrika)

वाड्रफनगर. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर क्षेत्र में रविवार की रात एक दर्दनाक सडक़ हादसा हुआ। वाड्रफनगर पुलिस चौकी अंतर्गत भगवानपुर-मेंढारी रोड पर रात करीब 2 बजे एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे (Hit and Run) में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के लिए अम्बिकापुर ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। तीसरे युवक का इलाज जारी है।

बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पोखरा निवासी अजय कुशवाहा 24 वर्ष वाड्रफनगर निवासी लखन विश्वकर्मा के घर रहकर उसके गैरेज (Hit and Run) में काम करता था। 12 अप्रैल की रात करीब 2 बजे अजय कुशवाहा, वाड्रफनगर निवासी धर्मेंद्र विश्वकर्मा 22 वर्ष और श्याम सांडिल्य के साथ बाइक से घूमने निकला था।

तीनों वाड्रफनगर चौकी अंतर्गत भगवानपुर-मेंढारी मार्ग पर ग्राम भगवानपुर के पास पहुंचे ही थे कि तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार (Hit and Run) हो गया।

हादसे में धर्मेंद्र विश्वकर्मा की मौके पर ही मौत (Hit and Run) हो गई, जबकि अजय कुशवाहा और श्याम सांडिल्य को वाड्रफनगर अस्पताल ले जाया गया। यहां से दोनों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर के लिए रेफर कर दिया गया।

Hit and Run: दूसरे युवक ने रास्ते में तोड़ा दम

रेफर किए जाने के बाद दोनों को अंबिकापुर लाया जा रहा था। इसी बीच रास्ते में अजय कुशवाहा की भी मौत हो गई। वहीं श्याम सांडिल्य का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इजाज चल रहा है।

सूचना पर पहुंचे मृतकों (Hit and Run) के परिजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सोमवार की सुबह पीएम पश्चात पुलिस ने दोनों युवकों का शव उनके परिजन को सौंपा। इधर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरु कर दी है।

ये भी पढ़ें

Cyber fraud: मोबाइल पर आया आरटीओ चालान का लिंक, क्लिक करते ही खाते से गायब हो गए 95 हजार रुपए, अब दे रहा गाली
बलरामपुर
Cyber fraud

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Apr 2026 08:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Hit and Run: बाइक सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार, 2 की मौत, 1 घायल

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Cyber fraud: मोबाइल पर आया आरटीओ चालान का लिंक, क्लिक करते ही खाते से गायब हो गए 95 हजार रुपए, अब दे रहा गाली

Cyber fraud
बलरामपुर

Opium cultivation: अफीम की खेती: नौवां आरोपी बिहार के गया से गिरफ्तार, अंतरराज्यीय नेटवर्क पर शिकंजा

Opium cultivation
बलरामपुर

13 साल से फरार नक्सली आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ा, 2012 से झारखंड के जंगलों में था छुपा...

बलरामपुर

Commits suicide: 3 बच्चों की मौत से दुखी पिता ने की आत्महत्या, कहता था- मेरे बच्चे ही नहीं बचे तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा

Commits suicide
बलरामपुर

Naxal member arrested: नक्सली संगठन के सदस्य को पुलिस ने झारखंड से किया गिरफ्तार, लंबे समय से था फरार

Naxal member arrested
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.