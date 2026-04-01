Hit and Run: बाइक सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार, 2 की मौत, 1 घायल

वाड्रफनगर. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर क्षेत्र में रविवार की रात एक दर्दनाक सडक़ हादसा हुआ। वाड्रफनगर पुलिस चौकी अंतर्गत भगवानपुर-मेंढारी रोड पर रात करीब 2 बजे एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे (Hit and Run) में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के लिए अम्बिकापुर ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। तीसरे युवक का इलाज जारी है।