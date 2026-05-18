Chhattisgarh Suspended News: दुष्कर्म केस में टीचर गिरफ्तार, शिक्षा विभाग ने किया तत्काल निलंबन, जानें क्या था पूरा मामला

Chhattisgarh Suspended News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले से एक गंभीर और शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां कुसमी विकासखंड अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गोपातू में पदस्थ शिक्षक धन सिंह राम को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। थाना दुलदुला में दर्ज प्रकरण के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। विभागीय कार्रवाई में सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन को आधार बनाया गया है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र और शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है और आगे की जांच जारी है।