Cyber fraud: मोबाइल पर आया आरटीओ चालान का लिंक, क्लिक करते ही खाते से गायब हो गए 95 हजार रुपए, अब दे रहा गाली

कुसमी। बलरामपुर क्षेत्र में साइबर ठगों ने नया जाल बिछाते हुए एक युवक को शिकार बना लिया। फर्जी आरटीओ चालान के नाम पर भेजे गए लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल हैक कर लिया गया और बैंक खाते से करीब 95 हजार रुपए पार कर दिए गए। यही नहीं, ठगी के दौरान सिम लॉक (Cyber fraud) हो गया था, खुलवाने के बाद अब उसे एक व्यक्ति द्वारा लगातार गाली दी जा रही है। पीडि़त ने कुसमी थाने में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि साइबर ठग अब लोगों के खाते खाली करने तरह-तरह के ट्रिक इजाद कर रहे हैं।