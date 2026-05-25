Road Accident: छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र समेत 6 की मौत, दो अलग-अलग हादसों में गंवाई जान

Surguja Road Accident: सरगुजा संभाग में दो अलग-अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई। दोनों ही हादसों में बाइक सवार युवकों को गंभीर चोट लगने से घटना स्थल पर ही मौत हो गई। पहला मामला बलरामपुर का है, तेज रफ्तार बाइक चलती ट्रैक्टर में जा घुसी। हादसे में चारों की मौत हो गई। दूसरा घटना जजगा के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 ग्रामीणों को अपनी चपेट में ले लिया।