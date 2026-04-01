Opium cultivation: अफीम की खेती: नौवां आरोपी बिहार के गया से गिरफ्तार, अंतरराज्यीय नेटवर्क पर शिकंजा

कुसमी। बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत 10 मार्च को ग्राम त्रिपुरी घोसराडांड़ में उजागर हुए बहुचर्चित अफीम खेती मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से फरार (Opium cultivation) चल रहे नौवें आरोपी को बिहार के गया जिले से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई के साथ ही मामले में पुलिस की अंतरराज्यीय नेटवर्क पर पकड़ और मजबूत होती दिखाई दे रही है।