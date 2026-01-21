Online fraud: ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर युवक से 1.77 लाख की ठगी, म्यूल अकाउंट होल्डर गिरफ्तार

Online fraud accused arrested (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर निवासी एक युवक से ऑनलाइन शॉपिंग (Online fraud) के दौरान 1 लाख 77 हजार की ठगी की गई थी। इसकी शिकायत उसने थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले में गांधीनगर पुलिस ने म्यूल अकाउंट धारक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।
13 जनवरी 2025 को नितीश टोप्पो निवासी मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उसने ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान ‘डॉक्टर सेट’ नामक कंपनी (Online fraud) से सामान मंगाया था।
इसके बाद अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल कर स्वयं को कंपनी प्रतिनिधि बताते हुए स्कीम का झांसा दिया गया और अलग-अलग किश्तों में कुल 1 लाख 77 हजार 903 रुपए की ठगी (Online fraud) कर ली गई।
नितीश द्वारा साइबर फ्रॉड पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बाद जांच में सामने आया कि ठगी की रकम एचडीएफसी बैंक के एक खाते में प्रथम लेयर में ट्रांसफर की गई, जहां से आहरण और अन्य खातों में ट्रांसफर किया गया। यह खाता असीम रॉय (35 वर्ष), निवासी कमारहाटी, उत्तर 24 परगना (पश्चिम बंगाल) के नाम (Online fraud) पर दर्ज पाया गया।
पुलिस ने आरोपी को थाना बुलाकर पूछताछ की। आरोपी (Online fraud) ने बताया कि उसके स्टूडियो की देखरेख करने वाले एक व्यक्ति ने उसके खाते में ऑनलाइन रकम डिपॉजिट कराई थी, जिसे वह एटीएम से निकालकर उसे देता था। कुछ रकम अन्य खातों में भी ट्रांसफर की गई थी।
आरोपी ने ठगी की रकम में से 25 हजार रुपये अपने पास रखना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक ओप्पो मोबाइल फोन, आधार कार्ड की प्रति और 25 हजार रुपये नकद जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।
