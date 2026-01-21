Online fraud: ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर युवक से 1.77 लाख की ठगी, म्यूल अकाउंट होल्डर गिरफ्तार

नितीश द्वारा साइबर फ्रॉड पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बाद जांच में सामने आया कि ठगी की रकम एचडीएफसी बैंक के एक खाते में प्रथम लेयर में ट्रांसफर की गई, जहां से आहरण और अन्य खातों में ट्रांसफर किया गया। यह खाता असीम रॉय (35 वर्ष), निवासी कमारहाटी, उत्तर 24 परगना (पश्चिम बंगाल) के नाम (Online fraud) पर दर्ज पाया गया।