Online fraud: ऑनलाइन मंगाई थी टी-शर्ट, एक्सचेंज के नाम पर 97 हजार रुपए की लग गई चपत

अंबिकापुर। शहर के एक व्यक्ति ने ऑनलाइन टी-शर्ट मंगाई थी। टी-शर्ट का साइज छोटा होने पर उसने रिटर्न करने ऑनलाइन प्रक्रिया की। अगले ही दिन रिटर्न की जगह एक्सचेंज करने के झांसे में लेकर कथित कंपनी के एक व्यक्ति ने उसे 4 बार में 97 हजार 270 रुपये (Online fraud) की चपत लगा दी। ठगी का एहसास होने पर उसने कोतवाली में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
शहर के कलेक्टर बंगला रोड निवासी अभिमन्यु यादव पिता अक्षय कुमार ने पुलिस को बताया है कि 3 अगस्त को उसने इंस्टाग्राम में ऑनलाइन एक कंपनी में टी-शर्ट का आर्डर किया था। 11 अगस्त को उसे टी-शर्ट डिलीवर किया गया। टी-शर्ट का साइज छोटा होने पर उसने ऑनलाइन (Online fraud) उसी कंपनी में रिटर्न किया था।
12 अगस्त को उसके पास एक मोबाइल नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि आप टी-शर्ट रिटर्न करने के बजाए एक्सचेंज कर सकते है। इसके बाद उसने उसके मोबाइल नंबर पर क्यूआर कोड एवं यूपीआई आईडी भेजा, जिसमें क्यूआर कोड से 2 हजार रुपए (Online fraud) उन्होंने भेजा था।
एक्सचेंज का झांसा देने वाले ने 4999 रुपए कोड है, बोलकर इसे दबाने कहा, इसके बाद उसके खाते से 49 हजार 867 रुपए और 40 हजार 12 रुपए कट गए। खाते से रुपए कटने पर उसे ठगी (Online fraud) का एहसास हुआ। रिपोर्ट पर पुलिस अग्रिम जांच कार्रवाई कर रही है।