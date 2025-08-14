Online fraud: ऑनलाइन मंगाई थी टी-शर्ट, एक्सचेंज के नाम पर 97 हजार रुपए की लग गई चपत

अंबिकापुर। शहर के एक व्यक्ति ने ऑनलाइन टी-शर्ट मंगाई थी। टी-शर्ट का साइज छोटा होने पर उसने रिटर्न करने ऑनलाइन प्रक्रिया की। अगले ही दिन रिटर्न की जगह एक्सचेंज करने के झांसे में लेकर कथित कंपनी के एक व्यक्ति ने उसे 4 बार में 97 हजार 270 रुपये (Online fraud) की चपत लगा दी। ठगी का एहसास होने पर उसने कोतवाली में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।