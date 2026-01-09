Principal slaps pregnant teacher: 9 माह की गर्भवती शिक्षिका बोली- प्राचार्य ने मुझे जड़े थप्पड़, पेट में भी मुक्का मारा

अंबिकापुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कुसमी विकासखंड अंतर्गत ग्राम बसकेपी स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका ने प्राचार्य पर थप्पड़ मारने तथा पेट में मुक्के मारने (Principal slaps pregnant teacher) का आरोप लगाया है। शिक्षिका ने मामले की शिकायत डीईओ से कर कार्रवाई की मांग की है। शिक्षिका ने बताया कि 6 जनवरी को उसने ऑनलाइन छुट्टी ली थी तथा 7 जनवरी को वह समय से स्कूल पहुंच गई थी। इसके बावजूद प्राचार्य ने उसे अनुपस्थित कर दिया। जब इसका कारण पूछा तो उसने गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की। शिक्षिका का कहना है कि वह 9 माह की गर्भवती है।