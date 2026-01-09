Principal slaps pregnant teacher: 9 माह की गर्भवती शिक्षिका बोली- प्राचार्य ने मुझे जड़े थप्पड़, पेट में भी मुक्का मारा

Victim teacher and others (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कुसमी विकासखंड अंतर्गत ग्राम बसकेपी स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका ने प्राचार्य पर थप्पड़ मारने तथा पेट में मुक्के मारने (Principal slaps pregnant teacher) का आरोप लगाया है। शिक्षिका ने मामले की शिकायत डीईओ से कर कार्रवाई की मांग की है। शिक्षिका ने बताया कि 6 जनवरी को उसने ऑनलाइन छुट्टी ली थी तथा 7 जनवरी को वह समय से स्कूल पहुंच गई थी। इसके बावजूद प्राचार्य ने उसे अनुपस्थित कर दिया। जब इसका कारण पूछा तो उसने गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की। शिक्षिका का कहना है कि वह 9 माह की गर्भवती है।
शिक्षिका अनिमा लकड़ा ने शिकायत में बताया है कि वह 9 माह की गर्भवती है। बलरामपुर जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने छुट्टी घोषित की है। 6 जनवरी को उसने ऑनलाइन छुट्टी ली थी। 7 जनवरी को वह 10 बजे से पहले स्कूल पहुंच गई थी, इसके बावजूद प्राचार्य मंगना राम (Principal slaps pregnant teacher) ने उपस्थिति पंजी में उसे अनुपस्थित कर दिया।
शिक्षिका कहना है कि जबकि 2 शिक्षक नहीं आए थे, उन्हें प्राचार्य ने उपस्थित दिखाया। अनुपस्थित दर्शाने का कारण पूछने पर प्राचार्य ने उससे गाली-गलौज (Principal slaps pregnant teacher) शुरु कर दी तथा सेवा पुस्तिका खराब करने तथा जीवन बर्बाद करने की धमकी भी दी।
शिक्षिका ने बताया कि बातचीत के दौरान ही प्राचार्य ने उसे थप्पड़ जड़ दिया तथा पेट में मुक्का (Principal slaps pregnant teacher) मारा। इससे उसके पेट में दर्द भी हुआ। शिक्षिका ने बताया कि घटना के दौरान स्कूल का पूरा स्टाफ भी मौजूद था। शिक्षिका ने जिला शिक्षाधिकारी से मामले की लिखित शिकायत कर प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
इधर छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष पवन सिंह ने 9 माह की गर्भवती शिक्षिका से मारपीट की घटना सामने आने पर प्राचार्य के इस कृत्य (Principal slaps pregnant teacher) की कड़ी निंदा की है। उन्होंने संयुक्त जिला कार्यालय पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत करते हुए प्राचार्य मंगना राम के ऊपर कठोर कार्रवाई करते हुए उनके निलंबन की मांग की।
इस मामले में डीईओ मनीराम यादव का कहना है कि स्कूल के सभी स्टाफ का बयान लिया गया है। जांच में आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
