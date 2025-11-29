Teacher slaps student: गिनती सुनाने में गलती पर शिक्षक ने दूसरी कक्षा के छात्र को जड़े कई थप्पड़, सूज गया गाल, आंखें हुईं लाल

अंबिकापुर। सूरजुपर जिले के रामानुजनगर स्थित प्राइवेट स्कूल में केजी-2 के छात्र को होमवर्क पूरा नहीं करने पर शिक्षिका ने पड़ से लटका कर सजा दी थी। अब बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक प्राइमरी स्कूल से दूसरी कक्षा के छात्र को शिक्षक द्वारा कई थप्पड़ मारने (Teacher slaps student) का मामला सामने आया है। दरअसल शिक्षक ने उसे गिनती सुनाने कहा था और उससे गलती हो गई थी। शिक्षक द्वारा थप्पड़ मारे जाने से छात्र का गाल जहां सूज गया, वहीं उसकी आंखें लाल हो गईं। छात्र के पिता ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। उसका कहना है कि शिक्षक अक्सर शराब के नशे में स्कूल आते हैं। इस मामले में डीईओ का कहना है कि शिक्षक पर एक्शन लिया जाएगा।