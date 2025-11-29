Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Teacher slaps student: गिनती सुनाने में गलती पर शिक्षक ने दूसरी कक्षा के छात्र को जड़े कई थप्पड़, सूज गया गाल, आंखें हुईं लाल

Teacher slaps student: घर पहुंचे छात्र ने रोते ही परिजनों को बताई पूरी बात, छात्र के पिता ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट, डीईओ का कहना- शिक्षक पर होगी कार्रवाई

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 29, 2025

Teacher slaps student

Student with his father (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। सूरजुपर जिले के रामानुजनगर स्थित प्राइवेट स्कूल में केजी-2 के छात्र को होमवर्क पूरा नहीं करने पर शिक्षिका ने पड़ से लटका कर सजा दी थी। अब बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक प्राइमरी स्कूल से दूसरी कक्षा के छात्र को शिक्षक द्वारा कई थप्पड़ मारने (Teacher slaps student) का मामला सामने आया है। दरअसल शिक्षक ने उसे गिनती सुनाने कहा था और उससे गलती हो गई थी। शिक्षक द्वारा थप्पड़ मारे जाने से छात्र का गाल जहां सूज गया, वहीं उसकी आंखें लाल हो गईं। छात्र के पिता ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। उसका कहना है कि शिक्षक अक्सर शराब के नशे में स्कूल आते हैं। इस मामले में डीईओ का कहना है कि शिक्षक पर एक्शन लिया जाएगा।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत पलगी अंतर्गत ग्राम जावाखाड़ी में शासकीय प्राइमरी स्कूल संचालित है। यहां पहली से 5वीं तक करीब 35 बच्चे अध्ययनरत हैं। शुक्रवार को दूसरी कक्षा में अध्ययनरत एक छात्र को गणित पढ़ा रहे शिक्षक उदय यादव (Teacher slaps student) ने गिनती सुनाने कहा।

गिनती सुनाने के दौरान छात्र से गलती हो गई। इस पर शिक्षक ने छात्र को थप्पड़ जड़ दिया। यही नहीं, उसने छात्र को कई थप्पड़ मारे। पिटाई (Teacher slaps student) से छात्र कक्षा में ही रोने लगा। उसका गाल व चेहरा सूज गया तथा आंखों में खून उतर आया। छुट्टी के बाद घर पहुंचा तो उसकी ये हालत देख माता-पिता ने पूछताछ की। इस पर छात्र ने पूरी बात बताई।

पिता ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट

छात्र के पिता ने मामले (Teacher slaps student) की रिपोर्ट त्रिकुंडा थाने पहुंचकर दर्ज कराई। उसने बताया कि शिक्षक उदय यादव अक्सर स्कूल में नशे की हालत में आते हैं। शुक्रवार को भी वे नशे में थे। पुलिस अपराध दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। शिक्षक नशे में था या नहीं, इसकी भी जांच पुलिस द्वारा करने की बात कही जा रही है।

Teacher slaps student: डीईओ बोले- लेंगे एक्शन

मामला (Teacher slaps student) जब बीईओ से होते हुए डीईओ मनीराम यादव ने कहा कि शिक्षक के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वहीं इस घटना के बाद छात्र के परिजनों व गांव वालों में आक्रोश का माहौल है। उनका कहना है कि शिक्षक यदि छात्रों की इस बेदर्दी से पिटाई करेंगे तो वे सहन नहीं करेंगे।

