Rice mill seal: तहसीलदार पहुंचीं जगदंबा राइस मिल, जांच में 2600 क्विंटल कम मिला धान, किया सील

लखनपुर. इन दिनों कई राइस मिलर धान के उठाव में भारी मात्रा में गड़बड़ी कर रहे हैं। इधर प्रशासन द्वारा आए दिन छापामार कार्रवाई कर गड़बड़ी की जांच की जा रही है। कई राइस मिलों (Rice mill seal) में धान की मात्रा काफी कम मिल रही है, इस पर राइस मिल को सील करने की कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में लखनपुर स्थित जगदंबा राइस मिल में गुरुवार को की गई जांच के दौरान धान के भौतिक उठाव में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर लखनपुर तहसीलदार अंकिता पटेल, नायब तहसीलदार , खाद्य निरीक्षक के संयुक्त टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है।