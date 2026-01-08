Rice mill seal: तहसीलदार पहुंचीं जगदंबा राइस मिल, जांच में 2600 क्विंटल कम मिला धान, किया सील

Tehsildar sealed rice mill (Photo- PRO)
लखनपुर. इन दिनों कई राइस मिलर धान के उठाव में भारी मात्रा में गड़बड़ी कर रहे हैं। इधर प्रशासन द्वारा आए दिन छापामार कार्रवाई कर गड़बड़ी की जांच की जा रही है। कई राइस मिलों (Rice mill seal) में धान की मात्रा काफी कम मिल रही है, इस पर राइस मिल को सील करने की कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में लखनपुर स्थित जगदंबा राइस मिल में गुरुवार को की गई जांच के दौरान धान के भौतिक उठाव में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर लखनपुर तहसीलदार अंकिता पटेल, नायब तहसीलदार , खाद्य निरीक्षक के संयुक्त टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है।
जांच में यह तथ्य सामने आया कि राइस मिल द्वारा अभिलेखों में कुल 13 हजार 480 क्विंटल धान उठाव दर्शाया गया था, जबकि मौके पर किए गए भौतिक सत्यापन में केवल 10 हजार 880 क्विंटल धान ही उपलब्ध पाया गया। इस प्रकार कुल 2 हजार 600 क्विंटल धान की कमी (Rice mill seal) पाई गई, जो निर्धारित नियमों एवं शर्तों के विपरीत है।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए नियमानुसार जगदंबा राइस मिल लखनपुर को सील (Rice mill seal) कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा मामले की विस्तृत जांच की जा रही है तथा जांच पूर्ण होने के पश्चात संबंधित राइस मिल प्रबंधन के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासन की धान उपार्जन एवं मिलिंग व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही अथवा गड़बड़ी को किसी भी स्थिति में स्वीकार (Rice mill seal) नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी ऐसे निरीक्षण एवं जांच अभियान निरंतर जारी रहेंगे, ताकि कृषकों के हितों की पूर्णत: रक्षा सुनिश्चित की जा सके।
