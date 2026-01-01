Raid in rice mills: जिपं अध्यक्ष के राइस मिल समेत 2 मिल में SDM ने मारा छापा, 1235 क्विंटल धान मिले गायब, इधर पकड़ा 384 बोरा अवैध धान

बैकुंठपुर। कोरिया में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बीच 2 दिन के भीतर बड़ी मात्रा में अवैध धान पकड़ा गया है। इसके अलावा एसडीएम के नेतृत्व में 2 राइस मिल (Raid in rice mills) में प्रशासन की टीम पहुंची और धान का भौतिक सत्यापन किया। इनमें एक राइस मिल कोरिया जिला पंचायत अध्यक्ष का है। जिला पंचायत अध्यक्ष के राइस मिल में 500 क्विंटल धान कम पाया गया, जबकि दूसरे राइस मिले में 735 क्विंटल धान कम मिला।