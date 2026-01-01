1 जनवरी 2026,

कोरीया

Raid in rice mills: जिपं अध्यक्ष के राइस मिल समेत 2 मिल में SDM ने मारा छापा, 1235 क्विंटल धान मिले गायब, इधर पकड़ा 384 बोरा अवैध धान

Raid in rice mills: समर्थन मूल्य पर इन दिनों की जा रही है धान खरीदी, 2 खरीदी केंद्रों में पहुंचे तहसीलदार समेत प्रशासनिक अधिकारी, कोरिया जिला पंचायत अध्यक्ष के राइस मिल पर भी मारा गया छापा

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 01, 2026

Raid in Rice mills

SDM raid in rice mill (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर। कोरिया में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बीच 2 दिन के भीतर बड़ी मात्रा में अवैध धान पकड़ा गया है। इसके अलावा एसडीएम के नेतृत्व में 2 राइस मिल (Raid in rice mills) में प्रशासन की टीम पहुंची और धान का भौतिक सत्यापन किया। इनमें एक राइस मिल कोरिया जिला पंचायत अध्यक्ष का है। जिला पंचायत अध्यक्ष के राइस मिल में 500 क्विंटल धान कम पाया गया, जबकि दूसरे राइस मिले में 735 क्विंटल धान कम मिला।

जिला प्रशासन के मुताबिक ग्राम रनई में वाहन क्रमांक सीजी 16 सीएफ 2949 को अवैध रूप से धान (Raid in rice mills) परिवहन करते पकड़ा गया है। वाहन चालक सतनारायण साहू पिता मालिकचंद साहू के कब्जे से अवैध धान जब्त कर वाहन सहित थाना पटना की सुपुर्दगी (Raid in rice mills) में सौंपा गया है।

वहीं धान खरीदी केंद्र जामपारा में औचक जांच के दौरान अवैध रूप से लाया गया 384 बोरी धान (160 क्विंटल) 2 ट्रैक्टर एवं एक माजदा 407 वाहन को एसडीएम उमेश पटेल की उपस्थिति में जब्त कर समिति प्रबंधक को सुपुर्द किया गया। जब्त धान को ग्राम बडग़ांव निवासी माधोराम पिता सोनसाय ने बिक्री करने लाया था।

तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं फूड इंस्पेक्टर सोनहत की संयुक्त टीम ने बुधवार को सोनहत एवं रजौली समिति की मौके पर जांच की। इस दौरान सोनहत समिति में 25 बोरी (10 क्विंटल) अमानक धान (Raid in rice mills) को रिजेक्ट कर जब्त किया गया है। जब्त धान को समिति परिसर में सुरक्षित रखा गया है।

संयुक्त टीम ने बताया कि सोनहत एवं रजौली समिति सैचुरेट हो चुकी है। इससे शीघ्र धान उठाव की आवश्यकता है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी एवं परिवहन में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले में अवैध धान परिवहन, भंडारण एवं धान खरीदी (Raid in rice mills) में अनियमितताओं के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

मोहित राइस मिल का सत्यापन, 500 क्विंटल कम मिला धान

शिवम एग्रो राइस मिल (Raid in rice mills) का भौतिक सत्यापन करने एसडीएम, सहकारिता निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक एवं विद्युत विभाग के संयुक्त दल पहुंचा। सत्यापन में पिछले वर्ष का 735 क्विंटल धान भौतिक रूप से अनुपलब्ध पाया गया। वहीं मौजूदा वर्ष में अब तक 4400 क्विंटल धान का उठाव दर्ज किया गया, जो मिल में भौतिक रूप से मौजूद पाया गया।

इसके अलावा मोहित राइस मिल के भौतिक सत्यापन में पिछले वर्ष का 500 क्विंटल धान कम पाया गया। मौजूदा वर्ष में अब तक 2780 क्विंटल धान का उठाव किया गया, जो मिल में भौतिक रूप से उपलब्ध है। साथ ही मिल पर पिछले 2 माह का विद्युत बिल भुगतान लंबित पाया गया है। आमापारा स्थित मोहित राइस मिल (Raid in rice mills) के संचालक वर्तमान कोरिया जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित पैकरा हैं।

कोरीया

छत्तीसगढ़

