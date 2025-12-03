Illegal rice seized: राइस मिल में अपर कलेक्टर ने मारा छापा, 4 ट्रक में भरा 42 लाख का अवैध चावल जब्त, बिहार से आया था 2 ट्रक

बैकुंठपुर। अपर कलेक्टर सुरेंद्र प्रसाद वैद्य की अगुवाई में बुधवार को पोड़ी-बचरा स्थित मेसर्स दीपक राइस मिल एवं दीपक एग्रोटेक राइस मिल पर छापा मारा गया। इस दौरान जांच में 4 ट्रकों में भरा 1326.60 क्विंटल अवैध चावल जब्त किया गया। जब्त चावल (Illegal rice seized) की कीमत 42 लाख 31 हजार 77 रुपए आंकी गई है। 2 ट्रक चावल बिहार व 2 ट्रक छत्तीसगढ़ का था। जिस राइस मिल में छापा मारा गया, उसके मालिक द्वारा पिछले साल भी 18 हजार 394 क्विंटल चावल जमा नहीं किया था।