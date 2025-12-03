Illegal rice seized: राइस मिल में अपर कलेक्टर ने मारा छापा, 4 ट्रक में भरा 42 लाख का अवैध चावल जब्त, बिहार से आया था 2 ट्रक

4 truck rice seized (Photo- Patrika)
बैकुंठपुर। अपर कलेक्टर सुरेंद्र प्रसाद वैद्य की अगुवाई में बुधवार को पोड़ी-बचरा स्थित मेसर्स दीपक राइस मिल एवं दीपक एग्रोटेक राइस मिल पर छापा मारा गया। इस दौरान जांच में 4 ट्रकों में भरा 1326.60 क्विंटल अवैध चावल जब्त किया गया। जब्त चावल (Illegal rice seized) की कीमत 42 लाख 31 हजार 77 रुपए आंकी गई है। 2 ट्रक चावल बिहार व 2 ट्रक छत्तीसगढ़ का था। जिस राइस मिल में छापा मारा गया, उसके मालिक द्वारा पिछले साल भी 18 हजार 394 क्विंटल चावल जमा नहीं किया था।
प्रशासनिक टीम के मुताबिक जांच में पाया गया कि 2 बिहार पासिंग ट्रक में 727 क्विंटल चावल लोड था। 2 छत्तीसगढ़ पासिंग ट्रक में 699 क्विंटल चावल (Illegal rice seized) मिला। पूछताछ में मिल संचालक ने धर्म कांटा में तौल के लिए लाया जाना बताया। लेकिन प्रस्तुत बिल-व्हाउचर से स्पष्ट हुआ कि चावल बिहार से लाया गया अवैध माल है।
प्रथम दृष्टया यह चावल एफसीआई और नान गोदामों में खपाने की तैयारी में लाया गया प्रतीत होता है। संयुक्त टीम (खाद्य निरीक्षक, डीएमओ, सहायक पंजीयक) के सत्यापन में पाया गया कि मिल में सिर्फ 12 हजार क्विंंटल धान मौजूद था। जबकि एफसीआई-नान में 18 हजार क्विंटल चावल (Illegal rice seized) जमा करना जरूरी है।
मौके पर सिर्फ 3 हजार क्विंटल चावल मिला। वहीं 12 हजार क्विंंटल धान से अधिकतम 7 हजार 200 क्विंटल चावल ही बन सकता है। उस हिसाब से मिलर को जमा करने के लिए 24 हजार क्विंटल धान (Illegal rice seized) की आवश्यकता थी। जिससे स्पष्ट है कि बड़े पैमाने पर चावल खपाने व गड़बड़ी का प्रयास किया गया है।
प्रशासनिक टीम के मुताबिक, वर्ष 2024-25 की कस्टम मिलिंग के विरुद्ध मिल संचालक ने अभी तक 18394 क्विंंटल सीएमआर चावल (Illegal rice seized) जमा नहीं किया है। फिलहाल जब्त ट्रक बीआर 24 जीडी 0366 में 425.30, बीआर 24 जीबी 2743 में 302.40, सीजी 15 डीक्यू 9509 में 348.90 और सीजी 04 एनआर 3900 में 350 क्विंंटल चावल बरामद हुआ।
चार ट्रक से कुल 1326.60 क्विंटल चावल जब्त की गई, जिसकी कीमत 42 लाख 31 हजार 77 रुपए का है। भौतिक सत्यापन के बाद मिल संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।
कोरिया जिले के अपर कलेक्टर सुरेंद्र प्रसाद वैद्य का कहना है कि मामले (Illegal rice seized) में अब दीपक राइस मिल के संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
