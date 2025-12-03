3 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

Illegal rice seized: राइस मिल में अपर कलेक्टर ने मारा छापा, 4 ट्रक में भरा 42 लाख का अवैध चावल जब्त, बिहार से आया था 2 ट्रक

Illegal rice seized: कोरिया जिले के बचरापोड़ी स्थित दीपक एग्रोटेक राइस मिल में प्रशासनिक टीम ने मारा छापा, एफसीआई और नान में खपाने की तैयारी थी, चार ट्रक से 1 हजार 326 क्विंटल अवैध चावल पकड़ाया

2 min read
Google source verification

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 03, 2025

Illegal rice seized

4 truck rice seized (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर। अपर कलेक्टर सुरेंद्र प्रसाद वैद्य की अगुवाई में बुधवार को पोड़ी-बचरा स्थित मेसर्स दीपक राइस मिल एवं दीपक एग्रोटेक राइस मिल पर छापा मारा गया। इस दौरान जांच में 4 ट्रकों में भरा 1326.60 क्विंटल अवैध चावल जब्त किया गया। जब्त चावल (Illegal rice seized) की कीमत 42 लाख 31 हजार 77 रुपए आंकी गई है। 2 ट्रक चावल बिहार व 2 ट्रक छत्तीसगढ़ का था। जिस राइस मिल में छापा मारा गया, उसके मालिक द्वारा पिछले साल भी 18 हजार 394 क्विंटल चावल जमा नहीं किया था।

प्रशासनिक टीम के मुताबिक जांच में पाया गया कि 2 बिहार पासिंग ट्रक में 727 क्विंटल चावल लोड था। 2 छत्तीसगढ़ पासिंग ट्रक में 699 क्विंटल चावल (Illegal rice seized) मिला। पूछताछ में मिल संचालक ने धर्म कांटा में तौल के लिए लाया जाना बताया। लेकिन प्रस्तुत बिल-व्हाउचर से स्पष्ट हुआ कि चावल बिहार से लाया गया अवैध माल है।

प्रथम दृष्टया यह चावल एफसीआई और नान गोदामों में खपाने की तैयारी में लाया गया प्रतीत होता है। संयुक्त टीम (खाद्य निरीक्षक, डीएमओ, सहायक पंजीयक) के सत्यापन में पाया गया कि मिल में सिर्फ 12 हजार क्विंंटल धान मौजूद था। जबकि एफसीआई-नान में 18 हजार क्विंटल चावल (Illegal rice seized) जमा करना जरूरी है।

मौके पर सिर्फ 3 हजार क्विंटल चावल मिला। वहीं 12 हजार क्विंंटल धान से अधिकतम 7 हजार 200 क्विंटल चावल ही बन सकता है। उस हिसाब से मिलर को जमा करने के लिए 24 हजार क्विंटल धान (Illegal rice seized) की आवश्यकता थी। जिससे स्पष्ट है कि बड़े पैमाने पर चावल खपाने व गड़बड़ी का प्रयास किया गया है।

राइस मिलर पर पिछले साल 18,394 क्विंटल चावल जमा बकाया

प्रशासनिक टीम के मुताबिक, वर्ष 2024-25 की कस्टम मिलिंग के विरुद्ध मिल संचालक ने अभी तक 18394 क्विंंटल सीएमआर चावल (Illegal rice seized) जमा नहीं किया है। फिलहाल जब्त ट्रक बीआर 24 जीडी 0366 में 425.30, बीआर 24 जीबी 2743 में 302.40, सीजी 15 डीक्यू 9509 में 348.90 और सीजी 04 एनआर 3900 में 350 क्विंंटल चावल बरामद हुआ।

चार ट्रक से कुल 1326.60 क्विंटल चावल जब्त की गई, जिसकी कीमत 42 लाख 31 हजार 77 रुपए का है। भौतिक सत्यापन के बाद मिल संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

Illegal rice seized: नोटिस जारी कर मांगेंगे जवाब

कोरिया जिले के अपर कलेक्टर सुरेंद्र प्रसाद वैद्य का कहना है कि मामले (Illegal rice seized) में अब दीपक राइस मिल के संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Tear gas fired by police: Video: अमेरा कोल माइंस विस्तार मामला: ग्रामीणों ने किया पथराव तो पुलिस ने लाठीचार्ज के बाद छोड़े आंसू गैस के गोले
अंबिकापुर
Tear gas fired by police

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Dec 2025 08:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Illegal rice seized: राइस मिल में अपर कलेक्टर ने मारा छापा, 4 ट्रक में भरा 42 लाख का अवैध चावल जब्त, बिहार से आया था 2 ट्रक

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Road accident: एनएच पर सडक़ हादसा: पल्सर बाइक सवार 2 युवकों की मौत, मोड़ पर काफी तेज थी रफ्तार

Road accident
कोरीया

Birthday celebration on road: Video: बीच सडक़ कार के बोनट पर के काटकर जन्मदिन मनाने वाले BMO समेत 2 के खिलाफ हुई एफआईआर

Birthday celebration on road
कोरीया

Ration scam: 11 लाख रुपए का चावल और नमक का घोटाला, राशन दुकान संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज

Ration scam
कोरीया

BMO celebrated birthday on NH: अब बीएमओ ने एनएच पर मनाया बर्थ-डे, हाईकोर्ट के निर्देशों की उड़ाईं धज्जियां, कार के बोनट पर काटा केक, Video वायरल

BMO celebrated birthday on NH
कोरीया

CG rape case: रेप केस में आजीवन कारावास की काट रहा था सजा, पैरोल पर लौटकर नाबालिग बेटी और भतीजी से किया बलात्कार, फिर मिली 10-10 साल की सजा

rape case
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.