Road accident: एनएच पर मिनी ट्रक ने स्कूटी सवार 2 छात्रों को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरे की हालत नाजुक

अंबिकापुर। अंबिकापुर-मनेंद्रगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 पर शहर से लगे पिलखा ढाबे के पास गुरुवार की दोपहर तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने स्कूटी सवार 2 छात्रों को टक्कर मार दी। हादसे (Road accident) में दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल गए। दोनों को शहर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। यहां से रेफर किए जाने के बाद एक छात्र को रायपुर ले जाया जा रहा था, इसी दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरे छात्र का इलाज जारी है। उसकी हालत भी नाजुक है।