Road accident: एनएच पर मिनी ट्रक ने स्कूटी सवार 2 छात्रों को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरे की हालत नाजुक

Arjun Rawat who died in road accident (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। अंबिकापुर-मनेंद्रगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 पर शहर से लगे पिलखा ढाबे के पास गुरुवार की दोपहर तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने स्कूटी सवार 2 छात्रों को टक्कर मार दी। हादसे (Road accident) में दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल गए। दोनों को शहर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। यहां से रेफर किए जाने के बाद एक छात्र को रायपुर ले जाया जा रहा था, इसी दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरे छात्र का इलाज जारी है। उसकी हालत भी नाजुक है।
गुरुवार की दोपहर ग्राम पंचायत संजयनगर स्थित पिलखा ढाबा के सामने सडक़ हादसा में स्कूटी सवार दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिसमें एक की मौत (Road accident) रायपुर ले जाते समय रास्ते में हो गई। वहीं दूसरे की स्थिति गंभीर बनी हुई है और इलाज चल रहा है।
अंबिकापुर के एमजी रोड स्थित रावत रेसिडेंसी कॉलोनी निवासी 16 वर्षीय अर्जुन रावत पिता हर्ष रावत पॉलीटेक्निक का छात्र था। वह गुरुवार की दोपहर अपने दोस्त रुद्रांश जायसवाल (Road accident) के साथ स्कूटी क्रमांक सीजी 15 सीवाई 3008 से सूरजपुर जिले के जयनगर की ओर गया था।
वहां से दोनों वापस लौट रहे थे, इसी बीच अंबिकापुर से बिश्रामपुर की ओर तेज रफ्तार (Road accident) में जा रहे मिनी ट्रक क्रमांक सीजी 15 ईएच 8857 ने अंबिकापुर-मनेंद्रगढ़ एनएच पर ग्राम संजयनगर पिलखा ढाबा के पास स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी।
हादसे में रुद्रांश जायसवाल को अंदरूनी चोटें आई हैं, लेकिन अर्जुन रावत के सिर में गंभीर चोट लगी थी। उसे इलाज के लिए परिजन रायपुर लेकर जा रहे थे, जहां रास्ते में ही उसकी मौत (Road accident) हो गई।
हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि मिनी ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी। मिनी ट्रक की टक्कर से स्कूटी सडक़ से दूर जा गिरी, जबकि छात्र अर्जुन सिर के बल सडक़ (Road accident) पर गिरा। रूद्रांश को शरीर में गंभीर अंदरूनी चोटें आई थीं। गंभीर हालत में रूद्रांश का इलाज चल रहा है।
