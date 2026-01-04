Road accident: बिना बताए पिता की बाइक लेकर दोस्त को छोडऩे निकला था नाबालिग, सडक़ हादसे में हुई मौत

अंबिकापुर. अंबिकापुर-मनेन्द्रगढ़ रोड पर स्थित शहर से लगे काली घाट के पास शनिवार की देर रात एक तेज रफ्तार बाइक माइलस्टोन से जा टकराई, हादसे में बाइक सवार किशोर की मौत (Road accident) हो गई। किशोर रात करीब 9 बजे परिजन को बिना बताए चाबी लेकर बाइक से अन्य दोस्तों के साथ दो अलग-अलग बाइक में एक दोस्त को छोडऩे काली घाट के लिए निकला था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। हादसे में किशोर की मौत से परिजन को रो-रोकर बुरा हाल है।