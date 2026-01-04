Road accident: बिना बताए पिता की बाइक लेकर दोस्त को छोडऩे निकला था नाबालिग, सडक़ हादसे में हुई मौत

4 जनवरी 2026,

अंबिकापुर

Road accident: बिना बताए पिता की बाइक लेकर दोस्त को छोडऩे निकला था नाबालिग, सडक़ हादसे में हुई मौत

Road accident: फ्रिज के ऊपर रखी बाइक को लेकर चुपके से निकल गया था घर से, नेशनल हाइवे पर माइलस्टोन से टकरा गई बाइक

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 04, 2026

Road accident

Road accident (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. अंबिकापुर-मनेन्द्रगढ़ रोड पर स्थित शहर से लगे काली घाट के पास शनिवार की देर रात एक तेज रफ्तार बाइक माइलस्टोन से जा टकराई, हादसे में बाइक सवार किशोर की मौत (Road accident) हो गई। किशोर रात करीब 9 बजे परिजन को बिना बताए चाबी लेकर बाइक से अन्य दोस्तों के साथ दो अलग-अलग बाइक में एक दोस्त को छोडऩे काली घाट के लिए निकला था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। हादसे में किशोर की मौत से परिजन को रो-रोकर बुरा हाल है।

जशपुर जिला निवासी सुजीत तिर्की पिता सुशील तिर्की उम्र 15 वर्ष अपने पिता व अन्य परिजन के साथ अंबिकापुर शहर से लगे ग्राम अजिरमा में रहता था। उसके पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं। शनिवार की रात करीब 9 बजे वह बिना किसी को बताए फ्रिज के ऊपर रखी बाइक की चाबी (Road accident) लेकर घर से निकला।

वह तथा उसके 3-4 दोस्त दो अलग-अलग बाइक में एक अन्य दोस्त को छोडऩे काली घाट गए थे। वहां से छोडक़र सभी लौट रहे थे। इसी बीच देर रात सुजीत की बाइक काली घाट के पास अनियंत्रित होकर माइलस्टोन से जा टकराई। इससे वह गंभीर रूप से घायल (Road accident) हो गया।

Road accident: रोते हुए परिचित के घर पहुंचा दोस्त

हादसे में सुजीत को गंभीर रूप से घायल देख उसका एक दोस्त रोते हुए अजिरमा निवासी फूलचंद के घर पहुंचा और घटना की जानकारी दी। फूलचंद मौके पर पहुंचा और सुजीत को इलाज के लिए गांधीनगर स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया।

यहां जांच पश्चात डॉक्टर ने उसे मृत (Road accident) घोषित कर दिया। सूचना पर मृतक के परिजन भी पहुंचे। बेटे का शव देख उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। रविवार को पुलिस ने पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया।

04 Jan 2026 09:00 pm

04 Jan 2026 08:59 pm

