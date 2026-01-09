Student died case: 6वीं के छात्र की मौत मामले में महिला प्रधानपाठक निलंबित, 3 शिक्षकों को नोटिस जारी, निर्माण एजेंसी पर एफआईआर

वाड्रफनगर। बलरामपुर जिले के शारदापुर गांव में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवन का छज्जा गिरने से कक्षा 6वीं में पढऩे वाले छात्र अशोक की दर्दनाक मौत (Student died case) के बाद पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल व्याप्त है। प्रशासन की समझाइश के बाद घटना के दूसरे दिन परिजनों ने नम आंखों से अशोक का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। अशोक माता-पिता का इकलौता चिराग था, जिसकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इधर मामले में जिला प्रशासन ने महिला प्रधानपाठक को निलंबित करने के अलावा 3 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं निर्माण एजेंसी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है।