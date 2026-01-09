Drug smuggling case: कार समेत नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया था युवक, कोर्ट ने सुनाई 10 साल सश्रम कारावास की सजा

सूरजपुर। सूरजपुर के बसदेई चौकी पुलिस ने 1 वर्ष पूर्व एक युवक को नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़ा था। युवक कार में सवार होकर इंजेक्शन की बिक्री करने जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे धरदबोचा। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। इस मामले (Drug smuggling case) की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय सूरजपुर में हुई। इसमें कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है।