Drug smuggling: नशीले इंजेक्शन की बिक्री करने खोज रहा था ग्राहक, लेकिन पहुंच गई पुलिस, तस्कर और सप्लायर दोनों गिरफ्तार

अंबिकापुर. गांधीनगर पुलिस ने 2 सितंबर को नशीले इंजेक्शन (Drug smuggling) के तस्कर व सप्लायर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। दरअसल आरोपी नशीले इंजेक्शन की बिक्री के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। इसकी सूचना थाना प्रभारी को मुखबिर से मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे और 58 नग नशीला इंजेक्शन जब्त किया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने सप्लायर को भी गिरफ्तार किया है।
गांधीनगर थाना प्रभारी प्रदीप जायसवाल को मुखबिर से सूचना मिली कि बनारस मार्ग स्थित डिगमा के पास बाइक क्रमांक सीजी 30 एफ 3359 मेें सवार युवक नशीले इंजेक्शन (Drug smuggling) की बिक्री करने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
पुलिस ने बाइक सवार की तलाशी ली तो उसके पास 58 नग प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन पाया गया। इसकी कीमत 58 हजार रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने नशीले इंजेक्शन (Drug smuggling) को जब्त कर आरोपी शुभम विश्वास पिता संजय विश्वास उम्र 23 वर्ष निवासी आरागाही रामानुजगंज, वर्तमान निवास कमोदा बिहार के पास थाना गांधीनगर को गिरफ्तार किया है।
पूछताछ के दौरान आरोपी शुभम ने पुलिस को बताया कि उसने रामानुजगंज निवासी फारुख अंसारी (Drug smuggling) से ये नशीले इंजेक्शन खरीदे हैं। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने फारुख अंसारी पिता स्व. अली हसन उम्र 33 वर्ष निवासी धोबीपारा वार्ड क्रमांक 8 थाना रामानुजगंज को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने धारा 22 (सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर दोनों को जेल दाखिल कर दिया है।