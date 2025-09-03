Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अंबिकापुर

Drug smuggling: नशीले इंजेक्शन की बिक्री करने खोज रहा था ग्राहक, लेकिन पहुंच गई पुलिस, तस्कर और सप्लायर दोनों गिरफ्तार

Drug smuggling: बाइक सवार युवक से पुलिस ने जब्त किया 5 दर्जन नशीला इंजेक्शन, आरोपी की निशानदेही पर सप्लायर को दूसरे जिले से दबोचा

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 03, 2025

Drug smuggling
Drug smuggler and supplier arrested (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. गांधीनगर पुलिस ने 2 सितंबर को नशीले इंजेक्शन (Drug smuggling) के तस्कर व सप्लायर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। दरअसल आरोपी नशीले इंजेक्शन की बिक्री के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। इसकी सूचना थाना प्रभारी को मुखबिर से मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे और 58 नग नशीला इंजेक्शन जब्त किया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने सप्लायर को भी गिरफ्तार किया है।

गांधीनगर थाना प्रभारी प्रदीप जायसवाल को मुखबिर से सूचना मिली कि बनारस मार्ग स्थित डिगमा के पास बाइक क्रमांक सीजी 30 एफ 3359 मेें सवार युवक नशीले इंजेक्शन (Drug smuggling) की बिक्री करने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।

पुलिस ने बाइक सवार की तलाशी ली तो उसके पास 58 नग प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन पाया गया। इसकी कीमत 58 हजार रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने नशीले इंजेक्शन (Drug smuggling) को जब्त कर आरोपी शुभम विश्वास पिता संजय विश्वास उम्र 23 वर्ष निवासी आरागाही रामानुजगंज, वर्तमान निवास कमोदा बिहार के पास थाना गांधीनगर को गिरफ्तार किया है।

ये भी पढ़ें

Murder case: लिव-इन में रह रही महिला की कर दी थी हत्या, डेढ़ साल बाद आरोपी गिरफ्तार कत्ल की ये थी वजह
अंबिकापुर
Murder case

Drug smuggling: सप्लायर भी गिरफ्तार

पूछताछ के दौरान आरोपी शुभम ने पुलिस को बताया कि उसने रामानुजगंज निवासी फारुख अंसारी (Drug smuggling) से ये नशीले इंजेक्शन खरीदे हैं। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने फारुख अंसारी पिता स्व. अली हसन उम्र 33 वर्ष निवासी धोबीपारा वार्ड क्रमांक 8 थाना रामानुजगंज को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने धारा 22 (सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर दोनों को जेल दाखिल कर दिया है।

ये भी पढ़ें

Cockroach in Biryani: Video: होटल ग्रांड बसंत रेस्टोरेंट की बिरयानी में निकला मरा कॉकरोच, डॉक्टर ने Video किया वायरल, प्रशासन ने मारा छापा
अंबिकापुर
Cockroach in Biryani

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Sept 2025 08:23 pm

Published on:

03 Sept 2025 08:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Drug smuggling: नशीले इंजेक्शन की बिक्री करने खोज रहा था ग्राहक, लेकिन पहुंच गई पुलिस, तस्कर और सप्लायर दोनों गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट