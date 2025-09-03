Drug smuggling: नशीले इंजेक्शन की बिक्री करने खोज रहा था ग्राहक, लेकिन पहुंच गई पुलिस, तस्कर और सप्लायर दोनों गिरफ्तार

अंबिकापुर. गांधीनगर पुलिस ने 2 सितंबर को नशीले इंजेक्शन (Drug smuggling) के तस्कर व सप्लायर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। दरअसल आरोपी नशीले इंजेक्शन की बिक्री के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। इसकी सूचना थाना प्रभारी को मुखबिर से मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे और 58 नग नशीला इंजेक्शन जब्त किया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने सप्लायर को भी गिरफ्तार किया है।