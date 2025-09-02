Patrika LogoSwitch to English

Cockroach in Biryani: Video: होटल ग्रांड बसंत रेस्टोरेंट की बिरयानी में निकला मरा कॉकरोच, डॉक्टर ने Video किया वायरल, प्रशासन ने मारा छापा

Cockroach in Biryani: डॉक्टर ने वीडियो किया था वायरल, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने होटल के किचन का किया निरीक्षण, मिली कई कमियां, नमूने जब्त कर जांच के लिए भेजा रायपुर लैब

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 02, 2025

Cockroach in Biryani
Cockroach in Biryani and Administration team raid (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। शहर के होटल ग्रांड बसंत रेस्टोरेंट की बिरयानी में मरा हुआ कॉकरोच (Cockroach in Biryani) मिलने के मामले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मंगलवार को छापामार कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने वेज बिरयानी व वेज करी के नमूने जब्त कर जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला रायपुर भेजा है। जांच में आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं टीम ने रेस्टोरेट के किचन का भी निरीक्षण किया, इसमें कई खामियां पाई गईं।

सीतापुर के गुतुरमा निवासी डॉ. अमित गुप्ता ने होटल ग्रांड बसंत की बिरयानी में मरा हुआ कॉकरोच मिलने का वीडियो बनाकर 1 सितंबर को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। डॉ. अमित ने बताया था कि वे फैमिली के साथ भोजन करने होटल में आए थे। उन्होंने वेज बिरयानी (Cockroach in Biryani) ऑर्डर किया था।

Food and Drugs department team raid in Hotel (Photo- PRO)

खाने के दौरान बिरयानी में मरा हुआ कॉकरोच (Cockroach in Biryani) मिला था। इसे लेकर उन्होंने होटल में खाने की गुणवत्ता व साफ-सफाई पर नाराजगी जताई थी। मामले को संज्ञान में लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने होटल पहुंचकर निरीक्षण किया।

इस दौरान बिरयानी व करी के सैंपल जब्त कर जांच के लिए रायपुर लैब भेजा गया है। प्रयोगशाला रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत आगे की कार्यवाही की जाएगी।

Cockroach in Biryani: रेस्टोरेंट प्रबंधन को नोटिस जारी

निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि रेस्टोरेंट (Cockroach in Biryani) के किचन में कीट प्रबंधन, पानी परीक्षण, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। इस पर रेस्टोरेंट प्रबंधन को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के जवाब और रिपोर्ट के आधार पर विभाग आगे की कानूनी कार्रवाई करेगा।

Updated on:

02 Sept 2025 05:44 pm

Published on:

02 Sept 2025 05:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Cockroach in Biryani: Video: होटल ग्रांड बसंत रेस्टोरेंट की बिरयानी में निकला मरा कॉकरोच, डॉक्टर ने Video किया वायरल, प्रशासन ने मारा छापा

