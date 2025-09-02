Cockroach in Biryani: Video: होटल ग्रांड बसंत रेस्टोरेंट की बिरयानी में निकला मरा कॉकरोच, डॉक्टर ने Video किया वायरल, प्रशासन ने मारा छापा

अंबिकापुर। शहर के होटल ग्रांड बसंत रेस्टोरेंट की बिरयानी में मरा हुआ कॉकरोच (Cockroach in Biryani) मिलने के मामले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मंगलवार को छापामार कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने वेज बिरयानी व वेज करी के नमूने जब्त कर जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला रायपुर भेजा है। जांच में आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं टीम ने रेस्टोरेट के किचन का भी निरीक्षण किया, इसमें कई खामियां पाई गईं।