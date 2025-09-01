Corruption case: सब-इंजीनियर ने अंबिकापुर जनपद CEO पर कलेक्टर के नाम से कमीशन मांगने समेत लगाए कई गंभीर आरोप, प्रमुख सचिव को भेजा पत्र

अंबिकापुर. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत उप अभियंता रावेन्द्र यादव ने एक गंभीर और चौंकाने वाला पत्र प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन एवं महानिर्देशक, आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो रायपुर को प्रेषित (Corruption case) किया है। पत्र में उन्होंने जनपद पंचायत अम्बिकापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) आरएस सेंगर पर अवैध उगाही, स्वयं के नाम पर ठेकेदारी, तकनीकी अनियमितताओं को दबावपूर्वक मान्यता दिलाने और कलेक्टर के नाम का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार करने जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं।