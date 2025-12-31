31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Loot with farmer: किसान से दिनदहाड़े 30 हजार की लूट, बेटी की शादी की तैयारी के लिए रुपए निकालकर जा रहा था घर

Loot with farmer: नेशनल हाइवे पर बाइक सवार लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम, सीतापुर बैंक से बैग में रुपए रखकर साइकिल से जा रहा था किसान, हवा डलवाने के दौरान हुई लूट

less than 1 minute read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 31, 2025

Loot with farmer

Sitapur police station (Photo- Patrika)

सीतापुर। बैंक से 30 हजार रुपए का आहरण कर बुधवार की शाम एक किसान साइकिल से घर जा रहा था। उसने रुपए बैग में रखे थे। करीब 4 बजे बाइक सवार अज्ञात लुटेरे किसान से पैसों वाला बैग लूटकर (Loot with farmer) फरार हो गए। खून पसीने की कमाई एक झटके में गंवा देने के बाद बुजुर्ग किसान सदमे में है। उसने बेटी की शादी की तैयारी के लिए रुपए निकाले थे। दिनदहाड़े हुई इस घटना ने नगर की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है।

सीतापुर के ग्राम सुर पकरीखर निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग किसान जगन्नाथ राम बुधवार की दोपहर बैंक से रुपए निकालने पहुंचा था। उसने 30 हजार रुपए का आहरण किया और उसे एक बैग (Loot with farmer) में रख लिया। इसके बाद साइकिल में बैग लटकाकर वह अपने घर जा रहा था।

शाम करीब 4 बजे वह सीतापुर नगर पंचायत से लगे ग्राम कसईढोढ़ी के पास साइकिल दुकान में हवा डलवाने रुका था। इसी बीच बाइक सवार 2 युवक वहां पहुंचे और पलक झपकते उनके साइकिल में टंगा रुपयों से भरा बैग (Loot with farmer) लेकर फरार हो गए।

बैग में 30 हजार रुपए व पासबुक थे। लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही लुटेरे वहां से फरार हो चुके थे। इस घटना से किसान सदमे में है। उसका कहना था कि उसकी खून-पसीने की कमाई लूट (Loot with farmer) ली गई।

Loot with farmer: बेटी की शादी करने निकाले थे रुपए

किसान के परिजनों का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर किसान धान बेचने के बाद रुपए निकालकर घर लौट रहा था। उसने ये पैसे (Loot with farmer) अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिहाज से निकाला था। इस संबंध में सीतापुर एसडीओपी राजेंद्र मंडावी ने जांच की बात कही है।

ये भी पढ़ें

Ajab-Gajab: Video: रेबीज संक्रमित कुत्ते ने जिस बकरे को काटा उसकी बलि देकर पूरे गांव को खिलाया, फैली दहशत
अंबिकापुर
Ajab Gajab

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 07:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Loot with farmer: किसान से दिनदहाड़े 30 हजार की लूट, बेटी की शादी की तैयारी के लिए रुपए निकालकर जा रहा था घर

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Year Ender 2025: सरगुजा के लिए रहा मुश्किलों भरा साल, राष्ट्रपति के आगमन ने जरूर बढ़ाया सम्मान, ये हैं वर्ष 2025 की खट्टी-मीठी यादें

Year Ender 2025
अंबिकापुर

Illegal liquor seized: Video: ट्रांसपोर्टर ने गोदाम में छिपा रखी थी 40 लाख की ब्रांडेड अंग्रेजी शराब, हरियाणा से 300 पेटी मंगवाया

Illegal liquor seized
अंबिकापुर

Record break cold: अंबिकापुर में रिकॉर्ड तोड़ ठंड, पारा पहुंचा 3.5 डिग्री, सोमवार रही इस सीजन की सबसे सर्द रात

Record break cold
अंबिकापुर

Ajab-Gajab: Video: रेबीज संक्रमित कुत्ते ने जिस बकरे को काटा उसकी बलि देकर पूरे गांव को खिलाया, फैली दहशत

Ajab Gajab
अंबिकापुर

Former CM on Dhirendra Shastri: Video: पंडित धीरेंद्र शास्त्री को लेकर पूर्व CM भूपेश बघेल बोले- ये अंधविश्वास पैदा करते हैं और पैसा बटोरकर ले जाते हैं

Former CM on Dhirendra Shastri
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.