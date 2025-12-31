Loot with farmer: किसान से दिनदहाड़े 30 हजार की लूट, बेटी की शादी की तैयारी के लिए रुपए निकालकर जा रहा था घर

Sitapur police station (Photo- Patrika)
सीतापुर। बैंक से 30 हजार रुपए का आहरण कर बुधवार की शाम एक किसान साइकिल से घर जा रहा था। उसने रुपए बैग में रखे थे। करीब 4 बजे बाइक सवार अज्ञात लुटेरे किसान से पैसों वाला बैग लूटकर (Loot with farmer) फरार हो गए। खून पसीने की कमाई एक झटके में गंवा देने के बाद बुजुर्ग किसान सदमे में है। उसने बेटी की शादी की तैयारी के लिए रुपए निकाले थे। दिनदहाड़े हुई इस घटना ने नगर की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है।
सीतापुर के ग्राम सुर पकरीखर निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग किसान जगन्नाथ राम बुधवार की दोपहर बैंक से रुपए निकालने पहुंचा था। उसने 30 हजार रुपए का आहरण किया और उसे एक बैग (Loot with farmer) में रख लिया। इसके बाद साइकिल में बैग लटकाकर वह अपने घर जा रहा था।
शाम करीब 4 बजे वह सीतापुर नगर पंचायत से लगे ग्राम कसईढोढ़ी के पास साइकिल दुकान में हवा डलवाने रुका था। इसी बीच बाइक सवार 2 युवक वहां पहुंचे और पलक झपकते उनके साइकिल में टंगा रुपयों से भरा बैग (Loot with farmer) लेकर फरार हो गए।
बैग में 30 हजार रुपए व पासबुक थे। लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही लुटेरे वहां से फरार हो चुके थे। इस घटना से किसान सदमे में है। उसका कहना था कि उसकी खून-पसीने की कमाई लूट (Loot with farmer) ली गई।
किसान के परिजनों का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर किसान धान बेचने के बाद रुपए निकालकर घर लौट रहा था। उसने ये पैसे (Loot with farmer) अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिहाज से निकाला था। इस संबंध में सीतापुर एसडीओपी राजेंद्र मंडावी ने जांच की बात कही है।
