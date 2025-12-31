Loot with farmer: किसान से दिनदहाड़े 30 हजार की लूट, बेटी की शादी की तैयारी के लिए रुपए निकालकर जा रहा था घर

सीतापुर। बैंक से 30 हजार रुपए का आहरण कर बुधवार की शाम एक किसान साइकिल से घर जा रहा था। उसने रुपए बैग में रखे थे। करीब 4 बजे बाइक सवार अज्ञात लुटेरे किसान से पैसों वाला बैग लूटकर (Loot with farmer) फरार हो गए। खून पसीने की कमाई एक झटके में गंवा देने के बाद बुजुर्ग किसान सदमे में है। उसने बेटी की शादी की तैयारी के लिए रुपए निकाले थे। दिनदहाड़े हुई इस घटना ने नगर की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है।