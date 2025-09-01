Hathi Pakhna: शहर के हाथी पखना गणपति धाम में भव्य महाआरती, यहां स्वयंभू गणेश की प्रतिमा है विराजमान

अंबिकापुर। महामाया पहाड़ी स्थित हाथी पखना (Hathi Pakhna) गणपति धाम में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य महा आरती का आयोजन बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। भगवान गणेश की प्रतिमा के समक्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र होकर आराधना में लीन हो गए और पूरा परिसर भक्ति व आस्था से ओतप्रोत हो उठा। महाआरती से पूर्व ऑर्केस्टा टीम द्वारा गणपति बप्पा की महिमा पर आधारित अनेक भक्तिमय गीत प्रस्तुत किए गए। इन गीतों पर श्रद्धालु झूम उठे और वातावरण भक्ति रस में सराबोर हो गया।