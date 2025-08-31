Commits suicide: रोते हुए वीडियो बनाकर ट्रक मालिक ने लगा ली फांसी, बोला- पत्नी किसी और के साथ लिव-इन में, देखें मार्मिक Video…

बिश्रामपुर/रामानुजनगर। एसईसीएल बिश्रामपुर के आमगांव खदान में कोयला लोड लेने गए ट्रक मालिक ने शनिवार की देर रात अपने वाहन में ही गमछे का फंदा बनाकर फांसी (Commits suicide) लगा ली। खुदकुशी से पहले युवक ने अपने बड़े भाई से मोबाइल पर बात भी की और खुदकुशी करने की जानकारी दी। इस दौरान उसने अपना रोते हुए वीडियो भी बनाया है। वीडियो के आधार पर उसकी पत्नी किसी अन्य के साथ लिव-इन में रह रही है। इस वजह से वह परेशान रह रहा था।