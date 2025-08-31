Patrika LogoSwitch to English

सुरजपुर

Commits suicide: रोते हुए वीडियो बनाकर ट्रक मालिक ने लगा ली फांसी, बोला- पत्नी किसी और के साथ लिव-इन में, देखें मार्मिक Video…

Commits suicide: सूरजपुर जिले के आमगांव कोल खदान की घटना, खुदकुशी से पहले भाई से भी मोबाइल पर की थी बात, ट्रक बेचकर मिले पैसों को बेटों के नाम करने की कही बात

सुरजपुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 31, 2025

Truck owner body in truck (Photo- Patrika)

बिश्रामपुर/रामानुजनगर। एसईसीएल बिश्रामपुर के आमगांव खदान में कोयला लोड लेने गए ट्रक मालिक ने शनिवार की देर रात अपने वाहन में ही गमछे का फंदा बनाकर फांसी (Commits suicide) लगा ली। खुदकुशी से पहले युवक ने अपने बड़े भाई से मोबाइल पर बात भी की और खुदकुशी करने की जानकारी दी। इस दौरान उसने अपना रोते हुए वीडियो भी बनाया है। वीडियो के आधार पर उसकी पत्नी किसी अन्य के साथ लिव-इन में रह रही है। इस वजह से वह परेशान रह रहा था।

ट्रक क्रमांक सीजी 15 डीएफ 8459 का चालक मनोज जाट उम्र 38 वर्ष निवासी डभरा जिला जांजगीर चांपा मूल निवासी आगरा यूपी जो स्वयं वाहन का स्वामी (Commits suicide) भी था और खुद अपनी वाहन चलाता था। शनिवार की रात कोयला लोड लेने के लिए वह आमगांव खदान पहुंचा था। रात्रि में उसकी गाड़ी खदान के 5 नंबर कांटे के पास खड़ी थी।

सुबह उसकी गाड़ी लोड होनी थी। इसी दौरान देर रात उसने वाहन के डाला में खुद के गमछा से फांसी लगा खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि खुदकुशी से पहले उसने अपने बड़े भाई से बात की और रोते हुए वीडियो भी बनाया है। सुबह जब अन्य वाहनों के चालक जो खदान परिसर में ही थे उसकी बॉडी ट्रक के डाला में लटका (Commits suicide) पाया जिसकी सूचना आग की तरह खदान में फैल गई।

तत्काल खदान के अधिकारी मौके पर पहुंच रामानुजनगर पुलिस को घटना की सूचना दी है। पुलिस ने शव पंचनामा के बाद शव को पीएम के लिए अस्पताल भेजा है। घटना की सूचना पर मृतक का बड़ा भाई जय किशन सिंह भी मौके पर पहुंच गया है। वहीं घटना के बाद खदान प्रबंधन ने पुलिस को और डीजीएमएस को मामले (Commits suicide) की सूचना भेज दी है।

आमगांव के सब एरिया मैनेजर विजय कुमार और एरिया सेफ्टी ऑफिसर केएल भील ने बताया कि मृतक के पीएम के बाद शव को गृह ग्राम आगरा भेजने के लिए प्रबंधन ने वाहन की व्यवस्था कर दी है।

रोड सेल में भ्रष्टाचार को लेकर खुदकुशी का आरोप गलत

खदान प्रबंधन ने सोशल मीडिया में रोड सेल में भ्रष्टाचार से ट्रक मालिक परेशान होकर खुदकुशी (Commits suicide) करने के आरोपों को गलत बताया है। उसने कहा है कि उसकी वाहन लोड देने के लिए खदान के भीतर की गई थी। मृतक ने पारिवारिक वजहों से खुदकुशी की है न कि अन्य कोई वजह से। प्रबंधन ने कहा कि पुलिस की जांच में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।

Commits suicide: दूसरे युवक के साथ लिव-इन में रह रही पत्नी

मूलत: आगरा यूपी निवासी मृतक मनोज जाट पहले वाहन चालक (Commits suicide) का काम करता था। वह फिलहाल जांजगीर चांपा के डभरा में रहता था। छत्तीसगढ़ में ही उसने प्रेम विवाह किया था। उसके 2 लडक़े और एक साल की बेटी है। उसकी पत्नी एक साल की बेटी को लेकर किसी अन्य युवक के साथ लिव-इन में रह रही थी जिससे वह परेशान रहता था।

Truck owner crying (Photo- Video grab)

अभी कुछ दिन पहले उसकी बेटी का जन्मदिवस था। वीडियो में मृतक बोल रहा है कि उसे उसकी पत्नी ने बेटी का जन्मदिन नहीं मनाने दिया। मैं जा रहा हूं, मेरा चेहरा बच्चों को दिखा देना, गाड़ी 15 लाख तक बिक जाएगी। पैसा बेचकर मेरे बच्चों के नाम कर देना। बताया जा रहा है कि उसके 2 बेटे को उसने कुछ समय पूर्व आगरा भेज दिया था।

Updated on:

31 Aug 2025 07:52 pm

Published on:

31 Aug 2025 07:43 pm

Chhattisgarh / Surajpur / Commits suicide: रोते हुए वीडियो बनाकर ट्रक मालिक ने लगा ली फांसी, बोला- पत्नी किसी और के साथ लिव-इन में, देखें मार्मिक Video…

