Huge accident: तेज रफ्तार Sports बाइक माइलस्टोन से टकराई, युवक और किशोरी की मौत, बाइक के हो गए 2 टुकड़े

शंकरगढ़। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सरगवां नाले के पास शनिवार की आधी रात सडक़ हादसे में बाइक सवार युवक व किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल युवक व किशोरी Sports बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार बाइक सडक़ किनारे माइलस्टोन से टकरा (Huge accident) गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के जहां दो टुकड़े हो गए, वहीं बाइक से उछलकर युवक व किशोरी करीब 50 मीटर दूर खेत में जा गिरे। सिर समेत शरीर के अन्य हिस्से में गंभीर चोट लगने से दोनों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी।
बलरामपुर निवासी देवराज 21 वर्ष की स्पोट्र्स बाइक में शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम हर्राटोली निवासी नाबालिग लडक़ी बिंदू टोप्पो 16 वर्ष सवार थी। शनिवार की देर रात दोनों अंबिकापुर से हर्राटोली लौट रहे थे। साथ में दूसरी बाइक पर एक अन्य युवक व युवती भी सवार थे। देवराज काफी तेज गति से स्पोट्र्स बाइक दौड़ा (Huge accident) रहा था।
रात करीब 2 बजे राजपुर-शंकरगढ़ मार्ग पर ग्राम सरगवां नाले के पास पहुंचे ही थे कि बाइक सडक़ किनारे स्थित माइलस्टोन से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक 2 टुकड़ों में बंट गया। वहीं देवराज व बिंदू हवा में गोता लगाते हुए माइलस्टोन से करीब 50 मीटर दूर खेत में जा गिरे। हादसे (Huge accident) में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे (Huge accident) की सूचना मिलते ही शंकरगढ़ थाने की पुलिस पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची थी। इसी बीच पीछे से दूसरी बाइक पर सवार मृतकों के साथी युवक-युवती भी मौके पर पहुंचे। पुलिस को देख बाइक सवार युवक भाग निकला। जब पुलिस ने युवती से पूछताछ की तो उसने देवराज व बिंदू की शिनाख्त की।
युवक-युवती की जान बचाने पुलिस द्वारा दोनों को शंकरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित (Huge accident) कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक-युवती जन्मदिन की पार्टी मनाकर लौट रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हो गया। पुलिस ने रविवार को पीएम पश्चात दोनों का शव उनके परिजन को सौंप दिया।