Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलरामपुर

Huge accident: तेज रफ्तार Sports बाइक माइलस्टोन से टकराई, युवक और किशोरी की मौत, बाइक के हो गए 2 टुकड़े

Huge accident: बलरामपुर जिले के राजपुर-शंकरगढ़ मार्ग पर देर रात हुआ हादसा, माइलस्टोन से टकराते ही बाइक से उछलकर 50 फीट दूर खेत में जा गिरे थे युवक व किशोरी

बलरामपुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 31, 2025

Huge road accident
Young man and girl dead body (Photo- Patrika)

शंकरगढ़। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सरगवां नाले के पास शनिवार की आधी रात सडक़ हादसे में बाइक सवार युवक व किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल युवक व किशोरी Sports बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार बाइक सडक़ किनारे माइलस्टोन से टकरा (Huge accident) गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के जहां दो टुकड़े हो गए, वहीं बाइक से उछलकर युवक व किशोरी करीब 50 मीटर दूर खेत में जा गिरे। सिर समेत शरीर के अन्य हिस्से में गंभीर चोट लगने से दोनों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी।

बलरामपुर निवासी देवराज 21 वर्ष की स्पोट्र्स बाइक में शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम हर्राटोली निवासी नाबालिग लडक़ी बिंदू टोप्पो 16 वर्ष सवार थी। शनिवार की देर रात दोनों अंबिकापुर से हर्राटोली लौट रहे थे। साथ में दूसरी बाइक पर एक अन्य युवक व युवती भी सवार थे। देवराज काफी तेज गति से स्पोट्र्स बाइक दौड़ा (Huge accident) रहा था।

रात करीब 2 बजे राजपुर-शंकरगढ़ मार्ग पर ग्राम सरगवां नाले के पास पहुंचे ही थे कि बाइक सडक़ किनारे स्थित माइलस्टोन से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक 2 टुकड़ों में बंट गया। वहीं देवराज व बिंदू हवा में गोता लगाते हुए माइलस्टोन से करीब 50 मीटर दूर खेत में जा गिरे। हादसे (Huge accident) में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

ये भी पढ़ें

Big incident: नदी में 7 साल का बालक तो डबरी में डूब गई बुजुर्ग महिला, पीठ पर बंधी थीं शराब की बोतलें
अंबिकापुर
Big incident

पीछे से पहुंचे बाइक सवार युवक-युवती

हादसे (Huge accident) की सूचना मिलते ही शंकरगढ़ थाने की पुलिस पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची थी। इसी बीच पीछे से दूसरी बाइक पर सवार मृतकों के साथी युवक-युवती भी मौके पर पहुंचे। पुलिस को देख बाइक सवार युवक भाग निकला। जब पुलिस ने युवती से पूछताछ की तो उसने देवराज व बिंदू की शिनाख्त की।

Bike piece (Photo- Patrika)

Huge accident: डॉक्टरों ने घोषित किया मृत

युवक-युवती की जान बचाने पुलिस द्वारा दोनों को शंकरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित (Huge accident) कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक-युवती जन्मदिन की पार्टी मनाकर लौट रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हो गया। पुलिस ने रविवार को पीएम पश्चात दोनों का शव उनके परिजन को सौंप दिया।

ये भी पढ़ें

Online fraud: ऑनलाइन गेम के चक्कर में महिला गवां बैठी 2.45 लाख रुपए, पति भी पहले हो चुका है ठगी का शिकार
अंबिकापुर
Online fraud

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 05:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Huge accident: तेज रफ्तार Sports बाइक माइलस्टोन से टकराई, युवक और किशोरी की मौत, बाइक के हो गए 2 टुकड़े

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.