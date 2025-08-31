Huge accident: तेज रफ्तार Sports बाइक माइलस्टोन से टकराई, युवक और किशोरी की मौत, बाइक के हो गए 2 टुकड़े

शंकरगढ़। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सरगवां नाले के पास शनिवार की आधी रात सडक़ हादसे में बाइक सवार युवक व किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल युवक व किशोरी Sports बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार बाइक सडक़ किनारे माइलस्टोन से टकरा (Huge accident) गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के जहां दो टुकड़े हो गए, वहीं बाइक से उछलकर युवक व किशोरी करीब 50 मीटर दूर खेत में जा गिरे। सिर समेत शरीर के अन्य हिस्से में गंभीर चोट लगने से दोनों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी।