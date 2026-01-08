Minor girl raped: घर छोडऩे की बात कह किशोरी को साथ ले गया युवक, रास्ते में बिगड़ गई नीयत, फिर लूट ली आबरू

कुसमी। बलरामपुर जिला निवासी एक किशोरी को 6 जनवरी को घर छोडऩे के बहाने युवक अपने साथ ले गया। इसके बाद उसने किशोरी से रास्ते में बलात्कार (Minor girl raped) किया। किशोरी ने यह बात अपने परिजन को बताई। इसके बाद परिजन थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।