बलरामपुर

Minor girl raped: घर छोडऩे की बात कह किशोरी को साथ ले गया युवक, रास्ते में बिगड़ गई नीयत, फिर लूट ली आबरू

Minor girl raped: पीडि़ता ने घर पहुंचकर मां को बताई पूरी बात, मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल

Jan 08, 2026

Minor girl raped

Demo pic

कुसमी। बलरामपुर जिला निवासी एक किशोरी को 6 जनवरी को घर छोडऩे के बहाने युवक अपने साथ ले गया। इसके बाद उसने किशोरी से रास्ते में बलात्कार (Minor girl raped) किया। किशोरी ने यह बात अपने परिजन को बताई। इसके बाद परिजन थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

6 जनवरी को पीडि़ता की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 19 वर्षीय अजय सोनी उसकी नाबालिग बेटी को घर छोडऩे के बहाने अपने साथ ले गया। इस दौरान वह रास्ते में सडक़ किनारे स्थित मुरूम के गड्ढे में ले जाकर बेटी से जबरदस्ती की। विरोध करने के बाद भी उसने बलात्कार (Minor girl raped) किया।

रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरु की। पुलिस ने 7 जनवरी को आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। इस पर उसने किशोरी के साथ बलात्कार (Minor girl raped) की बात स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रकरण की विवेचना जारी है।

Minor girl raped: कानूनी संरक्षण देने की कार्रवाई शुरु

पुलिस ने बताया कि पीडि़ता के बयान, चिकित्सकीय परीक्षण एवं अन्य आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पीडि़ता को कानून के तहत आवश्यक संरक्षण एवं सहायता प्रदान की जा रही है। इधर स्थानीय लोगों ने नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए ऐसे अपराधों (Minor girl raped) पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Minor girl raped: घर छोडऩे की बात कह किशोरी को साथ ले गया युवक, रास्ते में बिगड़ गई नीयत, फिर लूट ली आबरू

