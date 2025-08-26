Rape with blind girl: नेत्रहीन नाबालिग लडक़ी से ममेरे भाइयों ने किया बलात्कार, हुई गर्भवती, इशारों में बताई करतूत

सीतापुर। आधुनिकता के इस दौर में मानव समाज को झकझोर देने वाली एक घटना प्रकाश में आई है। बचपन से नेत्रहीन नाबालिग लडक़ी को उसके 2 ममेरे भाइयों ने अपनी हवस का शिकार (Rape with blind girl) बना डाला। ये मामला तब प्रकाश में आया जब नाबालिग के पेट मे दर्द और उभार आने लगा। अपनी नेत्रहीन नाबालिग लडक़ी के साथ हुए बलात्कार से आहत माता-पिता ने इस मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी है। पुलिस ने इस मामले में दोनों युवकों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया है। फिलहाल दोनों विगत 3 माह से गांव से फरार बताए जा रहे है।
उक्त अमानवीय घटना सरगुजा जिले में 7-8 माह पहले की है, जब नाबालिग लडक़ी घर में अकेली थी। उसे घर मे अकेली पा पहले उसके सगे मामा के नाबालिग बेटे ने अपनी हवस का शिकार (Rape with blind girl) बनाया। इसके बाद उसके चचेरे मामा के बालिग लडक़े ने उसके साथ बलात्कार किया।
दोनों भाइयों के हवस की शिकार (Rape with blind girl) बनी नाबालिग लडक़ी गर्भवती हो गई। इसकी वजह से उसकी तबियत बिगडऩे लगी और उसके पेट में दर्द होने लगा। इस बात की जानकारी जब लडक़ी के माता-पिता को लगी तो वे आकर उसे अपने साथ घर ले गए।
घर लाने के बाद माता-पिता ने लडक़ी की बीमारी को टोना-टोटका मानते हुए झाडफ़ूंक के जरिए उसका इलाज कराया। इलाज कराने के कुछ दिन बाद नाबालिग को फिर उसके मामा के घर छोड़ गए। यहां आने के बाद नाबालिग फिर से अपने ममेरे भाइयों के हवस का शिकार (Rape with blind girl) बनने लगी। इस बीच उसकी तबियत फिर बिगड़ी और पेट में दर्द होने के साथ उभार दिखने लगा।
घरवालों को समझ मे आया कि नाबालिग लडक़ी गर्भवती (Rape with blind girl) हो गई है। घरवालों द्वारा पूछताछ के दौरान लडक़ी ने आवाज के आधार पर ममेरे भाइयों द्वारा बलात्कार करने की बात बताई। इसके बाद लडक़ी के माता पिता उसे लेकर थाने पहुंचे और इस घटना की सूचना थाने में दर्ज कराई। माता-पिता उसका अबॉर्शन भी नहीं कराना चाह रहे हैं, वे देखना चाहते हैं कि आखिर में किसकी संतान है।
इस संबंध में थाना प्रभारी गौरव कुमार पांडेय ने बताया कि मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 5(2), 5(क), 6(5) एवं बीएनएस की धारा 70(2) के तहत अपराध (Rape with blind girl) दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपी ढाई माह से घर से नदारद हैं। मामले की जांच जारी है।