Rape with blind girl: नेत्रहीन नाबालिग लडक़ी से ममेरे भाइयों ने किया बलात्कार, हुई गर्भवती, इशारों में बताई करतूत

सीतापुर। आधुनिकता के इस दौर में मानव समाज को झकझोर देने वाली एक घटना प्रकाश में आई है। बचपन से नेत्रहीन नाबालिग लडक़ी को उसके 2 ममेरे भाइयों ने अपनी हवस का शिकार (Rape with blind girl) बना डाला। ये मामला तब प्रकाश में आया जब नाबालिग के पेट मे दर्द और उभार आने लगा। अपनी नेत्रहीन नाबालिग लडक़ी के साथ हुए बलात्कार से आहत माता-पिता ने इस मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी है। पुलिस ने इस मामले में दोनों युवकों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया है। फिलहाल दोनों विगत 3 माह से गांव से फरार बताए जा रहे है।