Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अंबिकापुर

Rape with blind girl: नेत्रहीन नाबालिग लडक़ी से ममेरे भाइयों ने किया बलात्कार, हुई गर्भवती, इशारों में बताई करतूत

Rape with blind girl: आरोपी दोनों ममेरे भाई ढाई-तीन माह से गांव से फरार, परिजन का कहना- ईंट-भट्ठे में काम करने गए हैं दोनों, अपराध दर्ज कर पुलिस कर रही है जांच

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 26, 2025

Rape with blind girl
Demo pic Patrika

सीतापुर। आधुनिकता के इस दौर में मानव समाज को झकझोर देने वाली एक घटना प्रकाश में आई है। बचपन से नेत्रहीन नाबालिग लडक़ी को उसके 2 ममेरे भाइयों ने अपनी हवस का शिकार (Rape with blind girl) बना डाला। ये मामला तब प्रकाश में आया जब नाबालिग के पेट मे दर्द और उभार आने लगा। अपनी नेत्रहीन नाबालिग लडक़ी के साथ हुए बलात्कार से आहत माता-पिता ने इस मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी है। पुलिस ने इस मामले में दोनों युवकों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया है। फिलहाल दोनों विगत 3 माह से गांव से फरार बताए जा रहे है।

उक्त अमानवीय घटना सरगुजा जिले में 7-8 माह पहले की है, जब नाबालिग लडक़ी घर में अकेली थी। उसे घर मे अकेली पा पहले उसके सगे मामा के नाबालिग बेटे ने अपनी हवस का शिकार (Rape with blind girl) बनाया। इसके बाद उसके चचेरे मामा के बालिग लडक़े ने उसके साथ बलात्कार किया।

दोनों भाइयों के हवस की शिकार (Rape with blind girl) बनी नाबालिग लडक़ी गर्भवती हो गई। इसकी वजह से उसकी तबियत बिगडऩे लगी और उसके पेट में दर्द होने लगा। इस बात की जानकारी जब लडक़ी के माता-पिता को लगी तो वे आकर उसे अपने साथ घर ले गए।

ये भी पढ़ें

Big incident: Video: ईंट-भट्ठे के गड्ढे में नहाने उतरे 2 मासूम छात्रों की डूबकर मौत, तीसरा भाग गया घर, हॉस्टल से आए थे घर
अंबिकापुर
Big incident

झाडफ़ूंक से कराया इलाज, फिर मामा के घर छोड़ा

घर लाने के बाद माता-पिता ने लडक़ी की बीमारी को टोना-टोटका मानते हुए झाडफ़ूंक के जरिए उसका इलाज कराया। इलाज कराने के कुछ दिन बाद नाबालिग को फिर उसके मामा के घर छोड़ गए। यहां आने के बाद नाबालिग फिर से अपने ममेरे भाइयों के हवस का शिकार (Rape with blind girl) बनने लगी। इस बीच उसकी तबियत फिर बिगड़ी और पेट में दर्द होने के साथ उभार दिखने लगा।

आवाज के आधार पर बताया- किसने किया रेप

घरवालों को समझ मे आया कि नाबालिग लडक़ी गर्भवती (Rape with blind girl) हो गई है। घरवालों द्वारा पूछताछ के दौरान लडक़ी ने आवाज के आधार पर ममेरे भाइयों द्वारा बलात्कार करने की बात बताई। इसके बाद लडक़ी के माता पिता उसे लेकर थाने पहुंचे और इस घटना की सूचना थाने में दर्ज कराई। माता-पिता उसका अबॉर्शन भी नहीं कराना चाह रहे हैं, वे देखना चाहते हैं कि आखिर में किसकी संतान है।

Rape with blind girl: थाना प्रभारी का है ये कहना

इस संबंध में थाना प्रभारी गौरव कुमार पांडेय ने बताया कि मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 5(2), 5(क), 6(5) एवं बीएनएस की धारा 70(2) के तहत अपराध (Rape with blind girl) दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपी ढाई माह से घर से नदारद हैं। मामले की जांच जारी है।

ये भी पढ़ें

Water entered in Minister bunglow: मंत्री राजेश अग्रवाल का सरकारी बंगला पानी से लबालब, आधे घंटे की बारिश ने खोली पोल
अंबिकापुर
Water entered in Minister bunglow

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 08:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Rape with blind girl: नेत्रहीन नाबालिग लडक़ी से ममेरे भाइयों ने किया बलात्कार, हुई गर्भवती, इशारों में बताई करतूत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.