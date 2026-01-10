MLA reprimanded to teachers: छात्र की मौत के बाद भी नहीं जागा शिक्षा विभाग, भडक़ीं विधायक, शिक्षकों को लगाई फटकार

वाड्रफनगर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के शारदापुर के खुटहनपारा स्कूल में अध्ययनरत 6वीं कक्षा के एक छात्र की आंगनबाड़ी भवन का छज्जा गिरने से मौत हो गई थी। छात्र की मौत के बाद भी शिक्षा विभाग की स्थिति जस की तस नजर आ रही है। स्कूल में अव्यवस्थाएं अब भी बनी हुई हैं। विद्यालय परिसर में निर्मित 5 शौचालय पूरी तरह जर्जर अवस्था में हैं, जो कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इधर स्कूल पहुंचीं विधायक (MLA reprimanded to teachers) ने शिक्षकों को कड़ी फटकार लगाई।