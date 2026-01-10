MLA reprimanded to teachers: छात्र की मौत के बाद भी नहीं जागा शिक्षा विभाग, भडक़ीं विधायक, शिक्षकों को लगाई फटकार

MLA reached in student house (Photo- Patrika)
वाड्रफनगर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के शारदापुर के खुटहनपारा स्कूल में अध्ययनरत 6वीं कक्षा के एक छात्र की आंगनबाड़ी भवन का छज्जा गिरने से मौत हो गई थी। छात्र की मौत के बाद भी शिक्षा विभाग की स्थिति जस की तस नजर आ रही है। स्कूल में अव्यवस्थाएं अब भी बनी हुई हैं। विद्यालय परिसर में निर्मित 5 शौचालय पूरी तरह जर्जर अवस्था में हैं, जो कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इधर स्कूल पहुंचीं विधायक (MLA reprimanded to teachers) ने शिक्षकों को कड़ी फटकार लगाई।
बता दें कि छात्र की मौत की घटना के बाद शिक्षा विभाग द्वारा आनन-फानन में स्कूल का शौचालयों को खोल तो दिया गया, लेकिन मरम्मत और सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए। बताया जा रहा है कि स्कूल परिसर में बने टॉयलेट का सेफ्टी टैंक खुला हुआ है, जो बच्चों के लिए गंभीर खतरा (MLA reprimanded to teachers) बना हुआ है।
स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों ने शिक्षा विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जर्जर शौचालयों की तत्काल मरम्मत, सेफ्टी टैंक को सुरक्षित ढंग से ढकने और पूरे विद्यालय परिसर (MLA reprimanded to teachers) की जांच की मांग की है। हादसे के बाद भी खतरे बने रहने से अभिभावकों में आक्रोश है और वे जिम्मेदार अधिकारियों व शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
घटना की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्रीय विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते पीडि़त परिवार से मिलने उनके गृह ग्राम शारदापुर पहुंचीं। उन्होंने परिजन से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और मौके पर मौजूद अधिकारियों व शिक्षकों (MLA reprimanded to teachers) को कड़ी फटकार लगाई।
विधायक ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था तत्काल दुरुस्त की जाए।
बलरामपुर
छत्तीसगढ़
