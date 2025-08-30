Online fraud: ऑनलाइन गेम के चक्कर में महिला गवां बैठी 2.45 लाख रुपए, पति भी पहले हो चुका है ठगी का शिकार

अंबिकापुर. ऑनलाइन गेम में रुपए लगाकर कमाने के चक्कर में एक महिला 2 लाख 45 हजार रुपए ठगी (Online fraud) की शिकार हो गई। चार माह पूर्व इसके पति से क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाने के नाम पर 65 हजार रुपए की ठगी की जा चुकी है। पीडि़ता ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पटेलपारा निवासी पुष्पा गुप्ता पति टेसलाल गुप्ता के मोबाइल पर 14 अगस्त को फोन आया था। कॉल करने वाले ने उसे ऑनलाइन गेम (Online fraud) खेलने और उसके माध्यम से पैसा कमाने का झांसा दिया था। माहिला ने झांसे में आकर पहले 500 से 1000 रुपए जमा किए।
शुरूआत में उसे मुनाफा सहित रुपए मिलते गए, इससे उसका गेम के प्रति विश्वास बढ़ गया। इस दौरान महिला 14 से 17 अगस्त के बीच कुल 2 लाख 45 हजार रुपए इंवेस्ट (Online fraud) कर दिए। इसके बाद उसे न तो मूलधन वापस हुआ और न ही मुनाफे का पैसा। ठगी का शिकार होने के बाद महिला ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
महिला का पति टेस लाल गुप्ता 20 मई को 65 हजार रुपए ऑनाइन ठगी (Online fraud) का शिकार हो चुका है। अज्ञात व्यक्ति ने क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाने के नाम पर कॉल किया था। यह झांसेे में आकर अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल बता दिया और उसके क्रेडिट खाते से 65 हजार रुपए ट्रांजेक्शन हो गया। उसने भी मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी।
इस घटना के बाद सरगुजा के एसपी राजेश अग्रवाल ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी अनजान कॉल पर लालच में आकर व्यक्तिगत जानकारी (Online fraud) जैसे एटीएम कार्ड, बैंक खाता, क्रेडिट कार्ड डिटेल, ओटीपी या पासवर्ड साझा न करें। उन्होंने कहा कि साइबर ठग विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर लोगों से उनकी निजी जानकारी हासिल कर ठगी कर सकते हैं।
एसपी ने विशेष रूप से ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन शॉपिंग और लॉटरी जीतने के नाम पर (Online fraud) आने वाली कॉल्स से सावधान रहने की सलाह दी है। एसपी ने यह भी कहा कि नागरिकों को सजग रहकर ऐसे फर्जी कॉल्स की सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए, ताकि ऐसे साइबर अपराधों पर काबू पाया जा सके।