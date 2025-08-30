Online fraud: ऑनलाइन गेम के चक्कर में महिला गवां बैठी 2.45 लाख रुपए, पति भी पहले हो चुका है ठगी का शिकार

शुरूआत में उसे मुनाफा सहित रुपए मिलते गए, इससे उसका गेम के प्रति विश्वास बढ़ गया। इस दौरान महिला 14 से 17 अगस्त के बीच कुल 2 लाख 45 हजार रुपए इंवेस्ट (Online fraud) कर दिए। इसके बाद उसे न तो मूलधन वापस हुआ और न ही मुनाफे का पैसा। ठगी का शिकार होने के बाद महिला ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।