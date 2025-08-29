Unique news: सांप को मारकर सो गए पति-पत्नी, सुबह दोनों की हो गई मौत, 4 बच्चों के सिर से उठा माता-पिता का साया

भैयाथान। सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड अंतर्गत ग्राम बसकर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां सर्पदंश से पति-पत्नी की मौत (Unique news) हो गई। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अनुसार पति-पत्नी ने गुरुवार की रात घर में सांप को देखकर उसे मार डाला था। उसे घर के ही कोने में रख दिया था। फिर दोनों सो गए थे, लेकिन सुबह उनकी मौत हो गई। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि सोने के दौरान उन्हें किसी दूसरे सांप ने डस लिया और उनकी मौत हो गई। वहीं मौत की वजह को लेकर संशय की स्थिति है।
भैयाथान थाना क्षेत्र के ग्राम बसकर निवासी तुलेश्वर गोंड़ 40 वर्ष अपनी पत्नी नीता 38 वर्ष के साथ गुरुवार की शाम खेत में घुसे आवारा मवेशियों को भगाने गए थे। रात में दोनों घर लौटे तो घर में जहरीला सांप देखा। सांप को देखते ही दोनों ने उसे डंडे से मार डाला और एक कोने में रख दिया। इसके बाद खाना खाकर दोनों जमीन पर ही सो गए।
उनके 4 बच्चे अलग कमरे में सो रहे थे। शुक्रवार की सुबह माता-पिता को बेसुध हालत में देख बच्चों ने पड़ोस की महिला को बुलाया। वह मौके पर पहुंची और तुलेश्वर तथा नीता को उठाया। इस दौरान तुलेश्वर ने महिला से बेसुध हालत में ही बात की।
तुलेश्वर से महिला ने पूछा तो उसने कहा कि रात में घर में सांप घुस गया था, उसे मारकर कोने में रख दिया हूं। उसने कहा कि फोन कर मेरे भाई को बुला दो, मुझे अब सोने की इच्छा हो रही है। वहीं नीता ने भी अपने भाई को फोन कर बुलाने की बात कही। इसके बाद तुलेश्वर व नीता फिर बेसुध हो गए।
महिला की सूचना पर तुलेश्वर का भाई मौके पर पहुंचा और दोनों को भैयाथान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने पत्नी को मृत घोषित कर दिया। जबकि पति की सूरजपुर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।
डॉक्टर का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। इधर परिजन आशंका जता रहे हैं कि घर में रहे एक अन्य सांप ने सोने के दौरान दोनों को डसा होगा।
सर्पदंश से मृत तुलेश्वर व नीता के 4 बच्चे हैं। बच्चों की उम्र 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष व 12 वर्ष की है। माता-पिता की मौत से बच्चों का जहां रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं वे अनाथ हो गए। पति-पत्नी की मौत से परिजन समेत गांव में भी मातम पसरा हुआ है।