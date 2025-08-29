Unique news: सांप को मारकर सो गए पति-पत्नी, सुबह दोनों की हो गई मौत, 4 बच्चों के सिर से उठा माता-पिता का साया

भैयाथान। सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड अंतर्गत ग्राम बसकर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां सर्पदंश से पति-पत्नी की मौत (Unique news) हो गई। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अनुसार पति-पत्नी ने गुरुवार की रात घर में सांप को देखकर उसे मार डाला था। उसे घर के ही कोने में रख दिया था। फिर दोनों सो गए थे, लेकिन सुबह उनकी मौत हो गई। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि सोने के दौरान उन्हें किसी दूसरे सांप ने डस लिया और उनकी मौत हो गई। वहीं मौत की वजह को लेकर संशय की स्थिति है।