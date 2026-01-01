Railway news: दुर्ग-अंबिकापुर एक्सप्रेस और अंबिकापुर-शहडोल मेमू ट्रेन का बदल गया समय, जानिए अब कितने बजे है टाइमिंग

Durg-Ambikapur express (Photo- Patrika)
बिश्रामपुर। न्यू ईयर में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 1 जनवरी से यात्री ट्रेनों की समय-सारिणी में आंशिक परिवर्तन किया गया है। इस बदलाव के तहत अंबिकापुर-अनूपपुर-अंबिकापुर, अंबिकापुर-शहडोल मेमू ट्रेन एवं दुर्ग सेक्शन से संचालित 3 ट्रेनों (Railway news) के समय में मामूली संशोधन किया गया है। इसके तहत 10 मिनट से 25 मिनट तक ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है।
नए समय-सारिणी के अनुसार दुर्ग से अंबिकापुर चलने वाली दुर्ग-अंबिकापुर एक्सप्रेस (Railway news) ट्रेन संख्या 18241 अब दुर्ग से 20 मिनट विलंब से रवाना होगी। पूर्व में यह ट्रेन प्रतिदिन रात्रि 8.45 बजे दुर्ग से प्रस्थान करती थी, जबकि संशोधित समय के अनुसार अब यह ट्रेन रात्रि 9.05 बजे दुर्ग से अंबिकापुर के लिए रवाना होगी।
इसी प्रकार अंबिकापुर-शहडोल मेमू ट्रेन संख्या 68750 अब अंबिकापुर से 10 मिनट विलंब से चलेगी। यह ट्रेन पहले दोपहर 12.20 बजे रवाना होती थी, जो अब दोपहर 12.30 बजे अंबिकापुर से शहडोल (Railway news) के लिए प्रस्थान करेगी। वहीं अंबिकापुर-अनूपपुर मेमू ट्रेन संख्या 68758 अब प्रतिदिन शाम 6 बजे के स्थान पर 6.10 बजे अंबिकापुर से अनूपपुर के लिए रवाना होगी।
रेलवे अधिकारियों (Railway news) के अनुसार 1 जनवरी से बिलासपुर रेल मंडल में संचालित 55 एक्सप्रेस सहित कुल 8 पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन समय में भी आंशिक बदलाव किया गया है। यह बदलाव 10 मिनट से लेकर अधिकतम 25 मिनट तक का है। रेलवे की संशोधित नई समय-सारिणी 1 जनवरी से प्रभावशील हो गई है।
