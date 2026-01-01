Railway news: दुर्ग-अंबिकापुर एक्सप्रेस और अंबिकापुर-शहडोल मेमू ट्रेन का बदल गया समय, जानिए अब कितने बजे है टाइमिंग

बिश्रामपुर। न्यू ईयर में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 1 जनवरी से यात्री ट्रेनों की समय-सारिणी में आंशिक परिवर्तन किया गया है। इस बदलाव के तहत अंबिकापुर-अनूपपुर-अंबिकापुर, अंबिकापुर-शहडोल मेमू ट्रेन एवं दुर्ग सेक्शन से संचालित 3 ट्रेनों (Railway news) के समय में मामूली संशोधन किया गया है। इसके तहत 10 मिनट से 25 मिनट तक ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है।