अंबिकापुर

Minister Rajesh Agrawal: मंत्री राजेश अग्रवाल का शहर में ग्रैंड वेलकम, कहा- जनता की भलाई के लिए 24 घंटे करूंगा काम

Minister Rajesh Agrawal: पर्यटन व संस्कृति मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद पहली बार अंबिकापुर पहुंचे राजेश अग्रवाल, सरगुजा बॉर्डर से स्वागत का शुरु हुआ सिलसिला शहर तक पहुंचा

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 28, 2025

Minister Rajesh Agrawal
Minister Rajesh Agrawal grand welcome in Ambikapur (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. संस्कृति, पर्यटन व धर्मस्व मंत्री बनने के 8 दिन बाद राजेश अग्रवाल (Minister Rajesh Agrawal) का भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मंत्री बनकर रायपुर से सरगुजा लौटने के बाद जिला भाजपा द्वारा स्वागत कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था। जबकि प्रदेश महामंत्री बनकर लौटे अखिलेश सोनी का भारी बारिश के बीच भव्य स्वागत किया गया था। शहरवासियों में इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही थीं। किरकिरी होने के बाद गुरुवार को भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने स्वागत का कार्यक्रम तय किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि वे जनता की भलाई के लिए 24 घंटे काम करेंगे।

सरगुजा बॉर्डर ग्राम तारा से शुरू हुआ स्वागत अभिनंदन (Minister Rajesh Agrawal) का सिलसिला डांडगांव, उदयपुर, नावापारा, लखनपुर, लहपटरा, मेंड्राकला, भिट्ठीकला के बाद अंबिकापुर के बिलासपुर चौक, हनुमान मंदिर चौक, हॉस्पिटल चौक, अग्रसेन चौक, जय स्तंभ चौक, सदर रोड, महामाया चौक, संगम चौक, देवीगंज रोड, विवेकानंद घड़ी चौक होते हुए भाजपा कार्यालय संकल्प भवन पहुंचकर समाप्त हुई।

रास्ते भर भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने फूल माला, पटाखों तथा ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। कई स्थानों पर मंत्री राजेश अग्रवाल (Minister Rajesh Agrawal) को लड्डुओं से तौला गया तथा ब्राम्हणों द्वारा स्वस्ति वाचन एवं कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया।

Minister Rajesh Agrawal: विधायकों ने भी किया स्वागत

भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया के नेतृत्व तथा विधायक प्रबोध मिंज, विधायक रामकुमार टोप्पो, गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव, युवा आयोग अध्यक्ष विश्वविजय तोमर, पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह, नगर निगम सभापति हरमिंदर सिंह तथा वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल सिंह मेजर की उपस्थिति में बीजेपी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के हुजूम ने केबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल (Minister Rajesh Agrawal) का स्वागत किया।

मंत्री बोले- यह आम जनता की उपलब्धि

कार्यकर्ताओं के स्वागत देख केबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल (Minister Rajesh Agrawal) ने कहा कि यह उपलब्धि सरगुजा की आम जनता और कार्यकर्ताओं को समर्पित है। आपके आशीर्वाद से ही मैं विधायक बना और अब मंत्री पद की जवाबदारी मिली है।

मैं आम जनता की भलाई के लिए 24 घंटे काम करूंगा, आम जनता की सेवा ही मेरा संकल्प है। कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष अंबिकेश केशरी तथा आभार प्रदर्शन जिला उपाध्यक्ष विनोद हर्ष ने किया।

Published on:

28 Aug 2025 07:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Minister Rajesh Agrawal: मंत्री राजेश अग्रवाल का शहर में ग्रैंड वेलकम, कहा- जनता की भलाई के लिए 24 घंटे करूंगा काम

