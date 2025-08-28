Bad touch by music teacher: छात्राओं को गलत ढंग से टच करता था म्यूजिक टीचर, छात्राएं बोलीं- शिक्षिकाओं के सामने बस में भी की छेड़छाड़

कुसमी। बलरामपुर जिले के कुसमी एकलव्य आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने म्यूजिक टीचर पर बैड टच (Bad touch) करने का आरोप लगाया है। छात्राओं ने कहा कि 25 अगस्त को बस में भी शिक्षक ने उनसे छेड़छाड़ (Bad touch by music teacher) की थी। बस में सवार शिक्षिकाओं ने भी उनकी ये हरकत देखी थी। कक्षा 7वीं से 10वीं तक की 5 छात्राओं ने म्यूजिक टीचर के शिक्षक की इस करतूत की शिकायत प्रिंसिपल से की। प्रिंसिपल की रिपोर्ट पर कुसमी पुलिस ने आरोपी शिक्षक को अंबिकापुर से गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।