Bad touch by music teacher: छात्राओं को गलत ढंग से टच करता था म्यूजिक टीचर, छात्राएं बोलीं- शिक्षिकाओं के सामने बस में भी की छेड़छाड़

कुसमी। बलरामपुर जिले के कुसमी एकलव्य आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने म्यूजिक टीचर पर बैड टच (Bad touch) करने का आरोप लगाया है। छात्राओं ने कहा कि 25 अगस्त को बस में भी शिक्षक ने उनसे छेड़छाड़ (Bad touch by music teacher) की थी। बस में सवार शिक्षिकाओं ने भी उनकी ये हरकत देखी थी। कक्षा 7वीं से 10वीं तक की 5 छात्राओं ने म्यूजिक टीचर के शिक्षक की इस करतूत की शिकायत प्रिंसिपल से की। प्रिंसिपल की रिपोर्ट पर कुसमी पुलिस ने आरोपी शिक्षक को अंबिकापुर से गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
कुसमी स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने संगीत शिक्षक अभिषेक मिश्रा (34 वर्ष) पर उन्हें बैड टच करने का आरोप लगाते हुए सामूहिक शिकायत (Bad touch by music teacher) कुसमी थाने व बलरामपुर कलेक्टर से की थी। शिकायत पत्र में 28 छात्राओं ने हस्ताक्षर किए हैं।
जबकि कक्षा 7वीं से लेकर 10वीं तक की 5 से अधिक छात्राओं को शिक्षक द्वारा गलत ढंग से टच (Bad touch by music teacher) किया गया था। कलेक्टर ने मामले में जांच के निर्देश दिए थे। इस पर कुसमी तहसीलदार सुश्री रॉकी एक्का एवं महिला बाल विकास विभाग की टीम ने स्कूल जाकर छात्राओं का बयान दर्ज किया।
जांच टीम के समक्ष छात्राओं ने कहा कि संगीत क्लास के अलावा शिक्षक अभिषेक मिश्रा द्वारा बस में भी बेड टच किया गया। उन्होंने बताया कि 25 अगस्त को वे एकलव्य स्कूल के एक कार्यक्रम में शामिल होने भेलवाडीह गई थीं। इस दौरान बस में संगीत शिक्षक अभिषेक मिश्रा ने उन्हें बैड टच (Bad touch by music teacher) किया। इस बात की पुष्टि अपने बयान में बस में सवार एक शिक्षक व 2 शिक्षिकाओं ने भी की।
छात्राओं के बयान के आधार पर प्राचार्य रामाधार सिंह ने मामले (Bad touch by music teacher) की रिपोर्ट कुसमी थाने में दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी संगीत शिक्षक अभिषेक मिश्रा को अंबिकापुर से गुरुवार को गिरफ्तार किया। शिक्षक को बीएनएस की धारा 74 तथा 7, 8 पॉक्सो एक्ट के तहत रामानुजगंज पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
बताया जा रहा है कि आरोपी म्यूजिक टीचर अभिषेक मिश्रा (Bad touch by music teacher) ने कुछ दिन पूर्व ही एकलव्य स्कूल कुसमी में ड्यूटी ज्वाइन किया था। 2 दिन पूर्व उनका प्राचार्य से किसी बात को लेकर विवाद भी हुआ था।