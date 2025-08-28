Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलरामपुर

Bad touch by music teacher: छात्राओं को गलत ढंग से टच करता था म्यूजिक टीचर, छात्राएं बोलीं- शिक्षिकाओं के सामने बस में भी की छेड़छाड़

Bad touch by music teacher: एकलव्य आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने सामूहिक रूप से की थी मामले की शिकायत, प्रधान पाठक की रिपोर्ट पर पुलिस ने म्यूजिक टीचर को किया गिरफ्तार

बलरामपुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 28, 2025

Bad touch by music teacher
Music teacher arrested (Photo- Patrika)

कुसमी। बलरामपुर जिले के कुसमी एकलव्य आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने म्यूजिक टीचर पर बैड टच (Bad touch) करने का आरोप लगाया है। छात्राओं ने कहा कि 25 अगस्त को बस में भी शिक्षक ने उनसे छेड़छाड़ (Bad touch by music teacher) की थी। बस में सवार शिक्षिकाओं ने भी उनकी ये हरकत देखी थी। कक्षा 7वीं से 10वीं तक की 5 छात्राओं ने म्यूजिक टीचर के शिक्षक की इस करतूत की शिकायत प्रिंसिपल से की। प्रिंसिपल की रिपोर्ट पर कुसमी पुलिस ने आरोपी शिक्षक को अंबिकापुर से गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

कुसमी स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने संगीत शिक्षक अभिषेक मिश्रा (34 वर्ष) पर उन्हें बैड टच करने का आरोप लगाते हुए सामूहिक शिकायत (Bad touch by music teacher) कुसमी थाने व बलरामपुर कलेक्टर से की थी। शिकायत पत्र में 28 छात्राओं ने हस्ताक्षर किए हैं।

जबकि कक्षा 7वीं से लेकर 10वीं तक की 5 से अधिक छात्राओं को शिक्षक द्वारा गलत ढंग से टच (Bad touch by music teacher) किया गया था। कलेक्टर ने मामले में जांच के निर्देश दिए थे। इस पर कुसमी तहसीलदार सुश्री रॉकी एक्का एवं महिला बाल विकास विभाग की टीम ने स्कूल जाकर छात्राओं का बयान दर्ज किया।

ये भी पढ़ें

BJP leader asked euthanasia: भाजपा नेता ने मांगी इच्छा मृत्यु तो पूर्व CM बघेल बोले- मैं कराऊंगा इलाज, मंत्री लक्ष्मी ने भिजवाया रायपुर
सुरजपुर
BJP leader asked euthanasia

Bad touch by music teacher: बस में भी किया बैड टच

जांच टीम के समक्ष छात्राओं ने कहा कि संगीत क्लास के अलावा शिक्षक अभिषेक मिश्रा द्वारा बस में भी बेड टच किया गया। उन्होंने बताया कि 25 अगस्त को वे एकलव्य स्कूल के एक कार्यक्रम में शामिल होने भेलवाडीह गई थीं। इस दौरान बस में संगीत शिक्षक अभिषेक मिश्रा ने उन्हें बैड टच (Bad touch by music teacher) किया। इस बात की पुष्टि अपने बयान में बस में सवार एक शिक्षक व 2 शिक्षिकाओं ने भी की।

पुलिस ने किया गिरफ्तार

छात्राओं के बयान के आधार पर प्राचार्य रामाधार सिंह ने मामले (Bad touch by music teacher) की रिपोर्ट कुसमी थाने में दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी संगीत शिक्षक अभिषेक मिश्रा को अंबिकापुर से गुरुवार को गिरफ्तार किया। शिक्षक को बीएनएस की धारा 74 तथा 7, 8 पॉक्सो एक्ट के तहत रामानुजगंज पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

कुछ दिन पहले ही किया था ज्वाइन

बताया जा रहा है कि आरोपी म्यूजिक टीचर अभिषेक मिश्रा (Bad touch by music teacher) ने कुछ दिन पूर्व ही एकलव्य स्कूल कुसमी में ड्यूटी ज्वाइन किया था। 2 दिन पूर्व उनका प्राचार्य से किसी बात को लेकर विवाद भी हुआ था।

ये भी पढ़ें

Big fraud: भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के बेटे से 6.90 लाख की ठगी, हेल्थ केयर की फ्रेंचाइजी दिलाने का दिया था झांसा
कोरीया
Big fraud

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 06:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Bad touch by music teacher: छात्राओं को गलत ढंग से टच करता था म्यूजिक टीचर, छात्राएं बोलीं- शिक्षिकाओं के सामने बस में भी की छेड़छाड़

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.