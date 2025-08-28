Big fraud: भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के बेटे से 6.90 लाख की ठगी, हेल्थ केयर की फ्रेंचाइजी दिलाने का दिया था झांसा

बैकुंठपुर. हेल्थ केयर की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर कोरिया भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के बेटे से 6.90 लाख की ठगी की गई। इस मामले में भाजपा नेता के पुत्र ने ठगी (Big fraud) करने वाले टस्कर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 2 संचालक के खिलाफ कोतवाली में अपराध दर्ज कराई है। पुलिस दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है।