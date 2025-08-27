Car accident: Video: तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रही 3 लड़कियों को मारी टक्कर, फिर विद्युत खंभे से टकराई, 7 घायल

अंबिकापुर। दरिमा रोड पर शहर से लगे चंपा नाला के पास बुधवार की दोपहर अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने पैदल चल रहीं 3 लड़कियों को टक्कर मार दी, फिर विद्युत ट्रांसफार्मर के खंभे से जा टकराई। हादसे (Car accident) में तीनों लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। सभी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल लड़कियों की उम्र 15-16 वर्ष है। वहीं कार सवार 4 लोग भी घायल हो गए। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और मौके का जायजा लिया।