Murder case: जिस बेटे को जन्म दिया, उसी ने पत्थर से कुचल दिया मां का सिर, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अंबिकापुर. मां की नृशंस हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने १ वर्ष पूर्व हसिये से सिर में वार कर व पत्थर से कुचलकर मां की हत्या (Murder case) कर दी थी। मां ने उसे यही कहा था कि कोई काम धंधा भी नहीं करते और बेटे को भी मार डाले हो। यहां से निकल जाओ। इतना सुनते ही कलयुगी बेटे ने मां को मार डाला।