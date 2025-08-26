Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अंबिकापुर

Big incident: Video: ईंट-भट्ठे के गड्ढे में नहाने उतरे 2 मासूम छात्रों की डूबकर मौत, तीसरा भाग गया घर, हॉस्टल से आए थे घर

Big incident: ईंट-भट्ठे के लिए किए गए गड्ढे में भरा था बारिश का पानी, दोपहर में नहाने पहुंचे थे 3 बच्चे, सूचना पर पहुंची पुलिस ने निकलवाया दोनों का शव

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 26, 2025

Big incident
Students dead body (Photo- Video grab)

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोरजा में मंगलवार की दोपहर एक हृदयविदारक हादसा हुआ। हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले 2 छात्र छुट्टी में घर आए थे। दोपहर में दोनों एक अन्य दोस्त के साथ गांव के ईंट-भट्ठे के गड्ढे में भरे पानी में नहाने उतर गए। इस दौरान दोनों गहरे पानी में डूब (Big incident) गए। यह देख तीसरा छात्र वहां से भाग निकला। परिजन जब मौके पर पहुंचे तो सरपंच को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों का शव निकाला और पुलिस को सूचना दी। हादसे से छात्रों के परिजन को रो-रोकर बुरा हाल है।

लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोरजा निवासी रविशंकर सिंह पिता लोचन सिंह 10 वर्ष व अनुराग सिंह पिता संतोष सिंह 10 वर्ष हॉस्टल में रहकर पढ़ाई (Big incident) करते थे। तीज व गणेश चतुर्थी पर दो दिन की छुट्टी की वजह से दोनों घर आए थे। बताया जा रहा है कि मंगलवार की दोपहर दोनों गांव के ईंट-भट्ठे के पास पहुंचे।

ये भी पढ़ें

Water entered in Minister bunglow: मंत्री राजेश अग्रवाल का सरकारी बंगला पानी से लबालब, आधे घंटे की बारिश ने खोली पोल
अंबिकापुर
Water entered in Minister bunglow

उनके साथ एक अन्य छात्र भी था। यहां तालाबनुमा गड्ढों में बेहिसाब पानी भरा हुआ है। इसी बीच तीनों कपड़े उताकर गड्ढे में भरे पानी में नहाने लगे। गहराई में चले जाने से रविशंकर सिंह व अनुराग सिंह पानी में डूब (Big incident) गए। यह देख तीसरा छात्र वहां से भागकर गांव चला गया।

Big incident: दादा पहुंचे तो कपड़ों से की पहचान

कुछ देर बाद बच्चों को खोजते हुए एक छात्र के दादा ईंट-भट्ठे के पास पहुंचे। यहां कपड़ा बाहर देख उसने अपने पोते के रूप में पहचान की। इसके बाद मौके (Big incident) पर दोनों छात्रों के परिजन व लोगों का हुजूम उमड़ गया। फिर दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। सूचना पर लखनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पीएम के लिए अस्पताल में रखवाया। हादसे से दोनों छात्रों के परिजन सदमे में हैं। उनका रो-रोकर बुरा हाल है।

मिट्टी निकालने के बाद नहीं भरते गड्ढे

इधर मामले में ईंट-भट्ठा संचालक की भी लापरवाही सामने आई है। ईंट बनाने के लिए मिट्टी निकालने के बाद उसने गड्ढों को नहीं भरा था, ऐसे में बारिश का पानी (Big incident) उसमें भरा हुआ था। इसी बीच बच्चे वहां पानी देख नासमझी में नहाने उतर गए और डूब जाने से उनकी मौत हो गई।

गौरतलब है कि लखनपुर समेत सरगुजा में अवैध रूप से ईंट-भट्ठों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार आंख बंद किए हुए हैं। जबकि कई बड़े हादसे भट्ठों में हो चुके हैं।

ये भी पढ़ें

Fake mark sheet: आंबा सहायिका भर्ती मामला: फर्जी मार्कशीट जारी करने वाले स्कूल संचालक पिता-पुत्र, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत 4 और गिरफ्तार
बलरामपुर
Fake marksheet

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 08:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Big incident: Video: ईंट-भट्ठे के गड्ढे में नहाने उतरे 2 मासूम छात्रों की डूबकर मौत, तीसरा भाग गया घर, हॉस्टल से आए थे घर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.