Big incident: Video: ईंट-भट्ठे के गड्ढे में नहाने उतरे 2 मासूम छात्रों की डूबकर मौत, तीसरा भाग गया घर, हॉस्टल से आए थे घर

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोरजा में मंगलवार की दोपहर एक हृदयविदारक हादसा हुआ। हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले 2 छात्र छुट्टी में घर आए थे। दोपहर में दोनों एक अन्य दोस्त के साथ गांव के ईंट-भट्ठे के गड्ढे में भरे पानी में नहाने उतर गए। इस दौरान दोनों गहरे पानी में डूब (Big incident) गए। यह देख तीसरा छात्र वहां से भाग निकला। परिजन जब मौके पर पहुंचे तो सरपंच को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों का शव निकाला और पुलिस को सूचना दी। हादसे से छात्रों के परिजन को रो-रोकर बुरा हाल है।