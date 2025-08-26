Fake mark sheet: आंबा सहायिका भर्ती मामला: फर्जी मार्कशीट जारी करने वाले स्कूल संचालक पिता-पुत्र, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत 4 और गिरफ्तार

शंकरगढ़. शंकरगढ़ ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायिका के पदों पर हुई फर्जी नियुक्ति के मामले को लेकर पुलिस-प्रशासन एक्शन में है। ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। पहले फर्जी नियुक्ति (Fake mark sheet) पाने वाली 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। अब शंकरगढ़ बीएमओ कार्यालय में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर, फर्जी मार्कशीट जारी करने वाले स्कूल संचालक पिता-पुत्र व फर्जी ढंग से नौकरी हासिल करने वाली महिला के पति की भी गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि चयनकर्ताओं ने आखिर फर्जी मार्कशीट की जांच किए बिना कैसे चयन सूची जारी कर दी।