Illegal paddy seized: उत्तर प्रदेश से 3 पिकअप में भरकर छत्तीसगढ़ पहुंचा था 205 बोरी अवैध धान, SDM ने पकड़ा

बलरामपुर। शासन के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी शुरु हो चुकी है। इस संबंध में बलरामपुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने सभी निगरानी दलों, नोडल तथा राजस्व अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि धान के अवैध परिवहन एवं संग्रहण पर लगातार कार्यवाही करें तथा वास्तविक कृषकों से ही धान खरीदी की जाए। इसी बीच टीम ने उत्तर प्रदेश से अवैध धान लोड कर छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते समय 3 पिकअप को पकड़ा (Illegal paddy seized) गया। इनमें 205 बोरी धान लोड था, टीम ने उसे जब्त कर लिया।