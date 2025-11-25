Patrika LogoSwitch to English

Illegal paddy seized: उत्तर प्रदेश से 3 पिकअप में भरकर छत्तीसगढ़ पहुंचा था 205 बोरी अवैध धान, SDM ने पकड़ा

Illegal paddy seized: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी है शुरु, दूसरे राज्यों से यहां खपाने लाते हैं तस्कर, शासन-प्रशासन ने कार्रवाई के दिए हैं कड़े निर्देश

बलरामपुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 25, 2025

SDM seized illegal paddy (Photo- Patrika)

बलरामपुर। शासन के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी शुरु हो चुकी है। इस संबंध में बलरामपुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने सभी निगरानी दलों, नोडल तथा राजस्व अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि धान के अवैध परिवहन एवं संग्रहण पर लगातार कार्यवाही करें तथा वास्तविक कृषकों से ही धान खरीदी की जाए। इसी बीच टीम ने उत्तर प्रदेश से अवैध धान लोड कर छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते समय 3 पिकअप को पकड़ा (Illegal paddy seized) गया। इनमें 205 बोरी धान लोड था, टीम ने उसे जब्त कर लिया।

कलेक्टर द्वारा अवैध धान तस्करों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश मिलने के बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रामानुजगंज आनंद राम नेताम के नेतृत्व में राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम लगातार निगरानी रख रही है। इसी बीच सोमवार की रात उत्तरप्रदेश से आ रहे 3 पिकअप वाहन को जब्त (Illegal paddy seized) किया गया है।

जानकारी के अनुसार तहसील रामचन्द्रपुर अंतर्गत ग्राम झारा एवं डूमरपान तथा धौली में उत्तरप्रदेश से अवैध धान परिवहन करते हुए 3 पिकअप वाहन यूपी 64 सीटी 3607, यूपी 64 सीटी 3065 एवं एक सोल्ड पिकअप वाहन, जिसमें क्रमश: 70, 70 व 65 बोरी अवैध धान लोड (Illegal paddy seized) था। तीनों वाहन चालकों द्वारा धान के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर वाहन जब्त कर सबंधित थाना में सुपुर्द किया गया है।

Illegal paddy seized: लगातार की जा रही है कार्रवाई

गौरतलब है कि जिले में अवैध धान (Illegal paddy seized) की आवक को रोकने के लिए टीम गठित कर कोचियों एवं बिचौलियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़-झारखंड व छत्तीसगढ़-उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर विशेष निगरानी की जा रही है।

Published on:

25 Nov 2025 08:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Illegal paddy seized: उत्तर प्रदेश से 3 पिकअप में भरकर छत्तीसगढ़ पहुंचा था 205 बोरी अवैध धान, SDM ने पकड़ा

