बलरामपुर

Road accident: मेहमानी से लौट रहे दंपती की बाइक सडक़ छोड़ खेत में उतरी, पति की मौत, पत्नी गंभीर

Road accident: युवक की मौत से परिजनों में पसरा मातम, गंभीर रूप से घायल पत्नी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया है भर्ती

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 18, 2025

Road accident

Demo pic

कुसमी। जशपुर जिले से कुसमी थाना क्षेत्र के ग्राम भवानीपुर में मेहमानी कर लौट रहे बाइक सवार दंपती की खुशियां सडक़ हादसे (Road accident) में मातम में बदल गईं। वे कुछ दूर ही निकले थे कि उनकी तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर खेत में जा गिरी। हादसे में गंभीर चोट लगने से पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया है।

जशपुर जिले के ग्राम आमगांव थाना आस्ता निवासी बीरबल भुंईहर 26 वर्ष पिता भोटना राम पेशे से कृषक था। बुधवार को वह अपनी पत्नी जसिंता बाई के साथ एचएफ डीलक्स बाइक क्रमांक सीजी 30 एच 9568 से कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत जशपुर रोड पर स्थित ग्राम भवानीपुर मेहमानी (Road accident) में आया था।

शाम करीब 3 बजे दोनों बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान भवानीपुर एवं गोपीनगर के बीच पुलिया के समीप मोड़ में बाइक की गति तेज होने से वाहन अनियंत्रित (Road accident) हो गई और सडक़ किनारे गड्ढे से होते हुए खेत में जा गिरी। हादसे में बीरबल भुंईहर के सिर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं, जिससे वह मौके पर ही अचेत हो गया।

वहीं पत्नी जसिंता बाई को भी गंभीर अंदरूनी चोटें आईं। राहगीरों की सूचना पर एंबुलेंस से दोनों को कुसमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद बीरबल को मृत (Road accident) घोषित कर दिया।

Road accident: पत्नी को किया रेफर

हादसे में गंभीर रूप से घायल जसिंता को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही कुसमी पुलिस अस्पताल पहुंची थी। गुरुवार को पोस्टमार्टम (Road accident) के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया गया। हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है।

18 Dec 2025 08:31 pm

