Road accident: मेहमानी से लौट रहे दंपती की बाइक सडक़ छोड़ खेत में उतरी, पति की मौत, पत्नी गंभीर

कुसमी। जशपुर जिले से कुसमी थाना क्षेत्र के ग्राम भवानीपुर में मेहमानी कर लौट रहे बाइक सवार दंपती की खुशियां सडक़ हादसे (Road accident) में मातम में बदल गईं। वे कुछ दूर ही निकले थे कि उनकी तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर खेत में जा गिरी। हादसे में गंभीर चोट लगने से पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया है।