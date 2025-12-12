Farmer’s died in accident: धान खरीदी केंद्र में हादसा: अपने ही ट्रैक्टर के नीचे दबकर किसान की मौत, ड्राइवर घायल

कुसमी। कुसमी के स्थानीय मंडी प्रांगण स्थित धान खरीदी केंद्र में शुक्रवार को एक हृदयविदारक हादसा हुआ। धान बेचने पहुंचे 65 वर्षीय किसान की अपने ही ट्रैक्टर के नीचे दबकर मौत (Farmer's died in accident) हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा ट्रैक्टर से गिरे धान के कुछ बोरे को हटाने के दौरान हुआ। पहिए के नीचे फंसे धान के बोरे को हटाते ही ढलान पर ट्रैक्टर लुढऩे लगा, इसकी चपेट में किसान आ गया और उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची कुसमी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।