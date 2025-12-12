12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बलरामपुर

Farmer's died in accident: धान खरीदी केंद्र में हादसा: अपने ही ट्रैक्टर के नीचे दबकर किसान की मौत, ड्राइवर घायल

Farmer's died in accident: ट्रैक्टर में लोड कर धान बेचने आया था किसान, पुत्र भी था साथ, धान के बोरे गिरने के बाद उसे हटाने के दौरान हुआ हादसा

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 12, 2025

Farmer's died in accident

Farmer dead body on the spot (Photo- Patrika)

कुसमी। कुसमी के स्थानीय मंडी प्रांगण स्थित धान खरीदी केंद्र में शुक्रवार को एक हृदयविदारक हादसा हुआ। धान बेचने पहुंचे 65 वर्षीय किसान की अपने ही ट्रैक्टर के नीचे दबकर मौत (Farmer's died in accident) हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा ट्रैक्टर से गिरे धान के कुछ बोरे को हटाने के दौरान हुआ। पहिए के नीचे फंसे धान के बोरे को हटाते ही ढलान पर ट्रैक्टर लुढऩे लगा, इसकी चपेट में किसान आ गया और उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची कुसमी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

बलरामपुर जिले के कुसमी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केदली निवासी हरिमोहन राम 65 वर्ष (Farmer's died in accident) अपने बड़े बेटे अजीत एक्का के साथ ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 15 जेडडी 9002 में 140 बोरी धान लेकर शुक्रवार सुबह 11 बजे धान खरीदी केंद्र पहुंचा था। ट्रैक्टर ड्राइवर मनेंद्र अगरिया ने वाहन को खरीदी केंद्र के चबूतरे के पास ऊंची-नीची स्थान में खड़ा किया।

इसी बीच चढ़ान पर चढ़ते समय अचानक ट्राली से 4-5 बोरा धान गिर गया। यह देख किसान हरिमोहन, उसका बेटा एवं चालक नीचे उतरकर बोरी हटाने लगे। जबकि एक बोरा धान ट्रैक्टर के पिछले पहिए के पीछे फंसी हुई थी। जैसे ही फंसे बोरे को बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया, ट्रैक्टर अचानक पीछे की ओर लुढकने (Farmer's died in accident) लगा।

इससे किसान का एक पैर पहिए में फंस गया और वह गिर पड़ा। इसी बीच ट्रैक्टर का पिछला पहिया उनके सिर पर चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत (Farmer's died in accident) हो गई। वहीं ट्रैक्टर के अचानक पीछे आने से चालक मनेंद्र भी इंजन और ट्राली के बीच दबकर घायल हो गया।

Farmer's died in accident: खरीदी केंद्र में मची अफरा-तफरी

घटना (Farmer's died in accident) के बाद खरीदी केंद्र में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही कुसमी थाना प्रभारी विरासत कुजूर तत्काल मौके पर पहुंचे। परिजन व पुलिस ने मिलकर किसान हरिमोहन को कुसमी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच पश्चात उसे मृत घोषित कर दिया।

आरक्षक पुत्र के नाम से है ट्रैक्टर

पुलिस ने शव का पंचनामा एवं पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। बताया गया कि जिस ट्रैक्टर से हादसा हुआ, वह मृत किसान (Farmer's died in accident) के छोटे बेटे रामलाल के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो वर्तमान में अंबिकापुर में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। इस हादसे ने खरीदी केंद्रों में सुरक्षा मानकों की कमी और ट्रैक्टर संचालन के दौरान सावधानी की आवश्यकता पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।



Published on:

12 Dec 2025 08:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Farmer’s died in accident: धान खरीदी केंद्र में हादसा: अपने ही ट्रैक्टर के नीचे दबकर किसान की मौत, ड्राइवर घायल

